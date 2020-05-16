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Yaşam

“Engelli.com ile engelleri aşmayı hedefliyoruz”

Türkiye’de bulunan milyonlarca engellinin ihtiyaçlarına cevap vermek amacıyla kurulan Engelli.com Platformu Kurucularından Sezgin Korkmaz, engelli bireylerin sorunlarına ilişkin Akit’e özel açıklamalarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-05-16 10:03:00 -
“Engelli.com ile engelleri aşmayı hedefliyoruz”

 Oğuzhan Gültekin  Ankara 

Ülkemiz de engellilerin sorunlarının 5 ana başlıkta incelenebileceğini söyleyen Engelli.com Platformu Kurucularından Sezgin Korkmaz, “Ülkemizde, Ulusal Engelli Veri Sistemine kayıtlı 2 milyon 533 bin 209 engelli birey bulunmaktadır. Bunlardan 1 milyon 109 bin 875’i kadın engelli, 1 milyon 423 bin 334’ü erkek engellidir. Ülkemizde ağır engelli sayısı ise 777 bin 569 kişidir. Engelli kişilerin en büyük sorunları ekonomik sıkıntı, bakım problemleri, psikolojik ve ruhsal sorunlardır” dedi.

Engelli.com’un yenilikçi bir platform olduğunu ifade eden Korkmaz, “Biz bu siteyi kurarken, farklı engellere sahip vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanabileceği, her şeyi tek bir çatı altında toplamayı hedefleyen bir site kurmayı hedefledik. Görme engelli vatandaşlarımız için sesli formatlar hazırlıyoruz” şeklinde bilgi verdi.


Yeni Akit Gazetesi
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