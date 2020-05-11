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Aktüel

Engelli rampalarına park eden araçlara af yok

Manisa’nın Salihli ilçesinde engeli bireylerin ulaşımı için kaldırımlara yapılan rampalara park eden araçlara İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 132 TL cezai işlem uygulanıyor.

Yeniakit Publisher
2020-05-11 14:52:26 -
Engelli rampalarına park eden araçlara af yok

Manisa’nın Salihli ilçesinde engeli bireylerin ulaşımı için kaldırımlara yapılan rampalara park eden araçlara İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 132 TL cezai işlem uygulanıyor.


Salihli İlçe Emniyet Müdürü Sayım Başaran, yaya ve araç hareketliliğin devam ettiği Kurudere, Turan, Atatürk (Çınarlı), Şüheda Caddesi hastaneler bölgesi, Belediye Caddesi, başta olmak üzere diğer cadde ve sokaklarda otomobillerini rampalara park eden sürücülere yönelik denetimlerin aralıksız devam ettiğini söyledi.


Başaran, “Özellikle engelli bireylerimize yönelik sosyal devletin gereği olarak pozitif bir ayrımcılık içerisindeyiz. Bu kapsamda engelli bireylerimizin kullanımına sunulan ve onlara sosyal yaşamlarımda önemli bir hareket özgürlüğü sağlayan iniş-çıkış rampalarına park eden sürücülerimizin daha dikkatli olmaları gerekiyor. Bu konuda denetimlerimiz devam edecek. Kurallara uymayan sürücülere Trafik Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince 132 TL para cezası kesilecektir” dedi.

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