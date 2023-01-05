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Eğitim Engelli öğretmen yeni nesiller yetiştiriyor
Eğitim

Engelli öğretmen yeni nesiller yetiştiriyor

Türkçe öğretmeni bedensel engelli Mahmut Yıldız, mezun olduğu okulda hayalini kurduğu mesleğini yaparak öğrencilerini geleceğe hazırlıyor.

Yeniakit Publisher
2023-01-05 20:19:00 -
Engelli öğretmen yeni nesiller yetiştiriyor

Mehmet Çolakoğlu Ortaokulu’nda 5 yıldır Türkçe öğretmeni olan 29 yaşındaki Mahmut hoca, öğrencilerini geleceğe hazırlayıp onların iyi yerlere gelmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

Engelin olunca zorluk daha fazla olduğunu belirten Yıldız şöyle konuştu: “Ders anlatırken çok zorlanıyorum ama öğrencilerim beni çok seviyor, bu sevgileri de yorgunluğumu alıyor. Öğrencilerim ayrıca sürekli bana yardım etmek istiyor. Zaman zaman ayakta ders anlatmak durumunda kalıyorum. Her şeye rağmen mesleğimi çok seviyorum.”

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