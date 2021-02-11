Engelli öğretmen tercihleri ne zaman başlıyor? MEB engelli öğretmen ataması

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, öğretmen ataması yapılacağını açıklamıştı. EKPSS tercih sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte engelli öğretmen adayları da MEB EKPSS engelli öğretmen atama tarihlerini merak ediyordu. MEB 500 engelli öğretmen alımı başvuru sürecini başladı. Peki engelli öğretmen alımı başvuru şartları nedir? Engelli öğretmen tercihleri ne zaman başlıyor? Engelli öğretmen tercih başvurusu ne zaman?

Engelli öğretmen alımı başvurusu ne zaman?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından kılavuzu yayımlanan 500 engelli öğretmen alımı başvuru tarihleri merak konusu oldu. Başvurular 1 ila 5 Şubat tarihleri arasında alınacak. Tercihler 11 Şubat'ta yapılacak ve engelli öğretmen atamaları 16 Şubat'ta gerçekleştirilecek. Adaylar, yayımlanan kontenjanlara göre MEB Personel Genel Müdürlüğü internet adresinde yer alan Elektronik Tercih Başvuru Formunu doldurarak 15 Şubat 2021 tarihine kadar tercih yapabilecek.

Engelli öğretmen alım şartları neler?

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşıyor olmak,

2. Türk vatandaşı olmak, (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları için Türk vatandaşı olma şartı aranmayacaktır.)

3. 2018 ve 2020 yıllarında yapılan Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavından (EKPSSLisans Düzeyi) 50 ve daha üzeri puan almış olmak,

4. Lisans mezuniyetinin, öğretmenliğe atanacakların tespitine ilişkin Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 20.02.2014 tarihli ve 9 sayılı Kurul Kararına uygun olmak,

5. Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanların, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca, yükseköğrenimlerinin ve/veya pedagojik formasyon belgelerinin yurt içindeki yükseköğretim kurumlarına veya programlarına denkliği kabul edilmiş olmak,

6. Pedagojik formasyon eğitimi sertifikası ile başvuru yapacak olanlar bakımından 1 Ocak 2021 tarihinden önce pedagojik formasyon eğitimi programını tamamlamış olmak. (Not: İmam- Hatip Lisesi Meslek Dersleri alanına kaynak programlardan mezun olanlar, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından belirlenen pedagojik formasyon eğitimini kapsayan öğretmenlik meslek bilgisi derslerinin tamamını lisans eğitimi esnasında aldığını belgelendirmeleri halinde, İmam- Hatip Lisesi Meslek Dersleri ile Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi alanına atanmak üzere yapacakları ön başvurularda, kendilerinden ayrıca pedagojik formasyon yerine geçen herhangi bir belge istenmeyecektir.)

7. Devlet memurluğundan veya öğretmenlik mesleğinden çıkarılmayı gerektiren bir ceza almamış olmak,

8. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak,

9. Daha önce öğretmenliğe EKPSS puanı dışında atandığı hâlde görevine başlamamış olanlar bakımından, ön başvuru tarihinin son günü itibarıyla atama tarihinden itibaren 1 (bir) yıllık bekleme süresini doldurmuş olmak,

10. Devlet memuru iken görevinden çekilen veya çekilmiş sayılanlar bakımından ön başvurunun son günü itibarıyla 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 97’nci maddesinin birinci fıkrasının A,B,C bentlerinde belirtilen bekleme süresini tamamlamış olmak.