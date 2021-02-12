Engelli öğretmen ataması başvuru | 2. aşama engelli öğretmen ataması tercihleri ne zaman kadar yapılacak?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) engelli öğretmen ataması için ön başvurular, 1 Şubat 2021 ile 5 Şubat 2021 tarihleri arasında yapıldı. MEB engelli öğretmen başvuru tercihleri 11 Şubat'ta yapılacak ve engelli öğretmen atamaları 16 Şubat'ta gerçekleştirilecek. Adaylar, yayımlanan kontenjanlara göre MEB Personel Genel Müdürlüğü internet adresinde yer alan Elektronik Tercih Başvuru Formunu doldurarak 15 Şubat 2021 tarihine kadar tercih yapabilecek.

2021 engelli öğretmen alımı 2. aşama başvurusu alanları, kontenjanları, alım puanları

MEB 2021 engelli öğretmen alımı 2. aşama alımlarına ilişkin alanlar, kontenjanlar ve atama puanları açıklandı. Buna göre, Adalet alanında 15 kontenjan ayrılırken adalet alım puanı 50, Beden eğitimi alının puanı 50, kontenjanı 29, Bilişim teknolojileri alanında 9 kişi alınacak taban puanı 50, büro yönetimi alanında alımların yapılacağı görülürken büro yönetimi taban puanı 50, kontenjanı ise 1, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alanında 15 kontenjan görülürken, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alım puanı 50, İmam hatip meslek dersleri alanında 5 kişi alımı yapılırken taban puanı 50, ilköğretim matematik alanında 7 kontenjan görülürken, ilköğretim matematik alım puanı 50.

Engelli öğretmen atama yapılacak alanlar ve kontenjanlar, taban puanı ve başvuru için tıklayın