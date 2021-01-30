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Eğitim Engelli öğretmen atamaları ne zaman yapılacak?
Eğitim

Engelli öğretmen atamaları ne zaman yapılacak?

EKPSS sonuçlarının belli olmasının ardından binlerce öğretmen adayı atama ve başvuru tarihlerini araştırmaya başladı. MEB tarafından engelli öğretmen adaylarının öğretmenliğe atama ve başvurusu kılavuzu yayımlandı. Bunun üzerine birçok öğretmen adayı başvuru ve atama sürecine ilişkin detayları merak etmeye başladı. Peki, Engelli öğretmen atamaları ne zaman yapılacak? Engelli öğretmen atama başvuruları nereden, nasıl yapılır?

Yeniakit Publisher
2021-01-30 22:10:00 -
Engelli öğretmen atamaları ne zaman yapılacak?

Milli Eğitim Bakanlığı 2021 yılı engelli öğretmen atama takvimi duyurdu. Bunun üzerine Milli Eğitim Bakanlığı tarafından kılavuzu yayımlanan 500 engelli öğretmen alımı için başvuru tarihleri merak edilmeye başlandı.

Engelli öğretmen atamaları ne zaman yapılacak?

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 2018-2020 yıllarındaki Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı'na (EKPSS) katılan adaylar arasından 500 engelli öğretmen ataması yapacak. Başvuru işlemleri 1-5 Şubat tarihleri arasında yapılacak. Tercih işlemleri ise 11 Şubat tarihinde alınacak ve atamalar 16 Şubat tarihinde yapılacak.

Engelli öğretmen atama başvuruları nereden, nasıl yapılır?

Başvurular “Ön Başvuru” ve “Tercih Başvurusu” olmak üzere iki aşamalı olarak yapılacak. Mezuniyetleri birden fazla alana kaynak teşkil eden adaylar, sadece bir alan için ön başvuru yapabilecek. Adaylar; ön başvurularını internet adresinde yer alan Elektronik Ön Başvuru Formunu doldurarak ekte yer alan atama takviminde belirtilen süre içerisinde gerçekleştirecetir.

Engelli öğretmen ataması başvuru kılavuzu için TIKLAYIN

Engelli öğretmen kontenjan ve taban puanları için TIKLAYIN

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