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Eğitim Engelli öğretmen atama tercihleri nasıl yapılacak?
Eğitim

Engelli öğretmen atama tercihleri nasıl yapılacak?

750 engelli öğretmen ataması başvurusu nasıl yapılıyor? Milli Eğitim Bakanlığı 750 engelli öğretmen alımına ilişkin süreci başlattı. Ön başvuru süreci 12 Kasım’da tamamlandı. 22 Kasım’da ise tercih başvuruları başladı. Peki, engelli öğretmen başvurusunda nasıl bulunulur? Engelli öğretmen ataması başvuruları nasıl nereden yapılıyor?

Yeniakit Publisher
2021-11-23 19:27:00 -
Engelli öğretmen atama tercihleri nasıl yapılacak?

Milli Eğitim Bakanlığı merakla beklenen 750 engelli öğretmen atamasına dair takvimi geçtiğimiz aylarda ilan etti. Ön başvuru yapan adaylar tercih başvurusu işlemlerini nereden nasıl yapabileceklerini araştırıyor. Peki, engelli öğretmen tercih başvurusu ne zaman son?

Engelli öğretmen atama tercihleri nasıl yapılacak?

Milli Eğitim Bakanlığının açıklamasına göre, 2018 ve 2020'de düzenlenen Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavına (EKPSS-Lisans Düzeyi) katılan adaylar arasından puan üstünlüğüne göre atama yapılacak. Ön başvurular 8-12 Kasım'da alındı.

Adaylar, ön başvuruda bulundukları alanda kontenjan verilmesi halinde "personel.meb.gov.tr" adresinde yer alan Elektronik Tercih Başvuru Formu'nu doldurarak tercih başvurularını yapacak.

Tercih başvuruları, 22-26 Kasım tarihlerinde yapılacak. Atama yapılacak alan ve kontenjan sayıları, tercih başvurularının ilk günü olan 22 Kasım'da "personel.meb.gov.tr" adresinde yayımlandı.

 

Alanlarında kontenjan verilmeyen adaylar tercih başvurusunda bulunamayacaklardır.

Başvuruda bulunanlar tercihlerine açılan il millî eğitim müdürlükleri içerisinden en fazla 10 (on) tercihte bulunabilecektir.

10 (on) tercihin tamamını dolduran adaylar tercih dışı seçenek olarak; “Tercihlerim dışında atanmayı istiyorum.” veya “Tercihlerim dışında atanmayı istemiyorum.” seçeneklerinden birini mutlaka işaretleyeceklerdir.

Adaylar tercih başvurularını onaylatmak üzere herhangi bir ilçe veya il millî eğitim müdürlüğüne gitmeyecekler, tercih başvurularını sistemden kaydedeceklerdir.

Tercih başvurusunu kaydeden aday, tercihlerinde değişiklik yapmak istemesi halinde tercih başvurusunu sistem üzerinden iptal edip (Aday tarafından yapılacaktır.) Ek-1 Başvuru ve Atama Takvimi’nde belirtilen süre içerisinde yeniden tercih başvurusunda bulunabilecektir.

Adayların tercih başvurularına ilişkin kayıtlarını Ek-1 Başvuru ve Atama Takvimi’nde belirlenen tarihin son günü, gün sonu itibarıyla (Saat 23.59.59) tamamlamış olmaları gerekmektedir. Adayların tercih başvurularında değişikliğe gitmeleri halinde sistemde kayıtlı en son tercih başvurusu üzerinden değerlendirme yapılacaktır.

Atamalar 3 Aralık'ta gerçekleştirilecek.

 

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