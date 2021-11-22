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Eğitim Engelli öğretmen atama tercihleri başladı mı ne zaman başlayacak 2022?
Eğitim

Engelli öğretmen atama tercihleri başladı mı ne zaman başlayacak 2022?

Engelli öğretmen atama tercihleri ne zaman başlayacak? Engelli öğretmen atamasına ilişkin takvim kısa bir süre önce başladı. Engelli öğretmen başvurusu yapanlar ise detayları araştırıyor. Peki, engelli öğretmen tercihleri ne zaman yapılacak?

Yeniakit Publisher
2021-11-22 12:05:00 -
Engelli öğretmen atama tercihleri başladı mı ne zaman başlayacak 2022?

Milli Eğitim Bakanlığı merakla beklenen engelli öğretmen atamasına ilişkin takvimi kısa bir zaman önce açıkladı. Peki, engelli öğretmen ataması tercihleri ne zaman sona erecek?

Engelli öğretmen atama tercihleri başladı mı ne zaman başlayacak 2022?

Milli Eğitim Bakanlığının açıklamasına göre, 2018 ve 2020'de düzenlenen Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavına (EKPSS-Lisans Düzeyi) katılan adaylar arasından puan üstünlüğüne göre atama yapılacak. Ön başvurular 8-12 Kasım'da alındı.

Adaylar, ön başvuruda bulundukları alanda kontenjan verilmesi halinde "personel.meb.gov.tr" adresinde yer alan Elektronik Tercih Başvuru Formu'nu doldurarak tercih başvurularını yapacak.

Tercih başvuruları, 22-26 Kasım tarihlerinde yapılacak. Atama yapılacak alan ve kontenjan sayıları, tercih başvurularının ilk günü olan 22 Kasım'da "personel.meb.gov.tr" adresinde yayımlanacak.

Yapılan duyuruda “Adayların tercihine açılacak alanlar ve il bazlı kontenjan sayıları, ülke geneli alanlar itibarıyla öğretmen ihtiyacı ve illerin alanlar bazındaki boş norm sayıları ve öğretmen ihtiyacı göz önünde bulundurularak Bakanlıkça belirlenecektir. 2. Atama yapılacak alan ve kontenjan sayıları, tercih başvurularının ilk günü olan 22 Kasım 2021 tarihinde personel.meb.gov.tr adresinde yayımlanacaktır” ifadeleri yer aldı.

22 Kasım Pazartesi günü ikinci aşama başvuru süreci başladı ve kontenjanlar açıklandı.

Atamalar 3 Aralık'ta gerçekleştirilecek.

 

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