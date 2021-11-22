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Eğitim Engelli öğretmen atama branş kontenjan dağılımı belli oldu mu?
Eğitim

Engelli öğretmen atama branş kontenjan dağılımı belli oldu mu?

Engelli öğretmen ataması kontenjanları ne zaman açıklanacak? Milli Eğitim Bakanlığı 750 engelli öğretmen atamasına ilişkin süreci geçtiğimiz aylarda başlattı. Başvuru yapan adaylar ise branş kontenjanlarının belli olup olmadığını araştırmaya başladı. Peki, engelli öğretmen atası kontenjanları ne zaman açıklanacak?

Yeniakit Publisher
2021-11-22 11:36:00 -
Engelli öğretmen atama branş kontenjan dağılımı belli oldu mu?

750 engelli öğretmen atamasına ilişkin süreç kısa bir süre önce başladı. Başvuru yapanlar ikinci aşama başvuru adımını ve kontenjanların ne zaman başlayacağını araştırmaya başladı. Peki, engelli öğretmen ataması boş kontenjanlar belli oldu mu?

Engelli öğretmen atama branş kontenjan dağılımı belli oldu mu?

Milli Eğitim Bakanlığının açıklamasına göre, 2018 ve 2020'de düzenlenen Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavına (EKPSS-Lisans Düzeyi) katılan adaylar arasından puan üstünlüğüne göre atama yapılacak. Ön başvurular 8-12 Kasım'da alındı.

Adaylar, ön başvuruda bulundukları alanda kontenjan verilmesi halinde "personel.meb.gov.tr" adresinde yer alan Elektronik Tercih Başvuru Formu'nu doldurarak tercih başvurularını yapacak.

Tercih başvuruları, 22-26 Kasım tarihlerinde yapılacak. Atama yapılacak alan ve kontenjan sayıları, tercih başvurularının ilk günü olan 22 Kasım'da "personel.meb.gov.tr" adresinde yayımlanacak.

Yapılan duyuruda “Adayların tercihine açılacak alanlar ve il bazlı kontenjan sayıları, ülke geneli alanlar itibarıyla öğretmen ihtiyacı ve illerin alanlar bazındaki boş norm sayıları ve öğretmen ihtiyacı göz önünde bulundurularak Bakanlıkça belirlenecektir. 2. Atama yapılacak alan ve kontenjan sayıları, tercih başvurularının ilk günü olan 22 Kasım 2021 tarihinde personel.meb.gov.tr adresinde yayımlanacaktır” ifadeleri yer aldı.

22 Kasım Pazartesi günü ikinci aşama başvuru süreci başladı ve kontenjanlar açıklandı.

Atamalar 3 Aralık'ta gerçekleştirilecek.

 

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