Engelli maaşlarının yeni yılda net olarak ne kadar verileceği 28 Aralık 2020 tarihinde belirlendi. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun açıklamasının ardından, engelli parası artacağı için engelli maaşının ne kadar olacağı merak edilmeye başlandı. Asgari ücret geçen yıla göre 500 lira arttı, yüzde 21,56 oranında yükselirken 2021 yılı için net 2 bin 825 lira 90 kuruş olarak belirlendi.

Engelli maaşı ödemeleri ne zaman?

2022 sayılı yasa ile engelli maaşı almaya hak kazanan kişiler, yeni yılın ocak ayında engelli maaş günlerini merak etmeye başladı. Engelli aylığı alan kişilerin her ay hesaplarına düzenli olarak aylıkları yatmaktadır.

Engelli aylığının hesaba ne zaman yatacağı ise engelli maaşı alan kişinin doğum tarihinin son rakamlarına göre değişiklik göstermektedir. Örneğin doğum tarihinin son rakamı 0-5 arası olan kişilerin engelli aylığı her ayın 5. günü hesabına yatırılır. İşte engelli maaşları alma takvimi şu şekilde;

Doğum tarihinin son rakamı 0 – 5 olan kişilere her ayın 5 inci günü

Doğum tarihinin son rakamı 1 – 6 olan kişilere her ayın 6 ıncı günü

Doğum tarihinin son rakamı 2 – 7 olan kişilere her ayın 7 inci günü

Doğum tarihinin son rakamı 3 – 8 olan kişilere her ayın 8 inci günü

Doğum tarihinin son rakamı 4 – 9 olan kişilere her ayın 9 uncu günü