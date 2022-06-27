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Yerel Engelli kardeşini vurarak öldürdü! Kan donduran sözler
Yerel

Engelli kardeşini vurarak öldürdü! Kan donduran sözler

Büyükçekmece'de bir kişi, zihinsel engelli kardeşini tabanca ile başından vurarak öldürdü. Katil ilk ifadesinde, "Acı çekiyordu kurtardım" dedi.

Yeniakit Publisher
2022-06-27 10:59:00 - 2022-06-27 11:13:13
Engelli kardeşini vurarak öldürdü! Kan donduran sözler

İstanbul'da bir sitede yaşayan İbrahim Enes Kaplan (28), ruhsatlı tabancasıyla ağabeyi zihinsel engelli Kadir Kaplan'ı (35) kafasından vurarak öldürdü. Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerin olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemenin ardından zihinsel engelli Kadir Kaplan'ın hayatını kaybettiği tespit edildi.

Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri ağabeyini öldüren İbrahim Enes Kaplan'ı kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Ağabeyini öldüren İbrahim Enes Kaplan, polise verdiği ilk ifadesinde, "Acı çekiyordu, kurtardım" dediği öğrenildi.

Kadir Kaplan'ın cenazesi incelenmek üzere Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

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