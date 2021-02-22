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Ekonomi Engelli hibe başvuruları E-devlet'ten nasıl yapılır?
Ekonomi

Engelli hibe başvuruları E-devlet'ten nasıl yapılır?

Engelli hibe başvuruları E-devlet'ten nasıl yapılır? Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk engelli hibe desteği başvurularına dair önemli açıklamalarda bulundu. Engelli vatandaşlar E-devlet'ten hibe desteği başvurusunun nasıl yapılacağını merak ediyor. İşte E-devlet engelli hibe başvuruları...

Yeniakit Publisher
2021-02-22 20:50:00 -
Engelli hibe başvuruları E-devlet'ten nasıl yapılır?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yaptığı son dakika açıklamasında 65 bin TL’ye kadar hibe desteği sağladıklarını belirterek, “Şimdiye kadar elden teslim edilen proje başvurularını yeni dönemde e-Devlet üzerinden alacağız” açıklamasında bulundu.

Engelli hibe başvuruları E-devlet'ten nasıl yapılır?

Engelli hibe desteği başvuruları ile henüz açıklama yapılmadı. e-Devlet başvuru ekranı ilerleyen tarihlerde açılacak. Açıldığında haberimizin içerisinde yer alacaktır.

E-devlet'ten online başvuru yapabilecekler

2014 yılından bu yana kendi işini kurmak isteyen engellileri desteklemeye devam ettiklerini kaydeden Bakan Selçuk, "Bu kapsamda, elden veya posta yoluyla aldığımız Engelli Hibe Desteği başvurularını engelli vatandaşlarımızın evlerinden çıkmadan da başvuru yapabilecekleri e-Devlet platformuna taşıyarak online başvuru yapmalarını sağlıyoruz.

Bu sayede daha fazla engellimizin girişimciliğine destek olmak istiyoruz" ifadelerine yer verdi.

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