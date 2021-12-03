Engelli gençler Şeyh Habib camine misafir oldular

Şeyh Habib Camii İmam Hatibi Ali Yalçın ile Müezzini Ersin Kaymaz, 3 Aralık Dünya Engelliler gününde ilçede ki engelli vatandaşları camilerinde misafir ettiler. Cuma namazından sonra engelli vatandaşlarla ilgilenen din görevlileri, onlarla sohbet edip hediye verdiler.



Din görevlisi Ersin Kaymaz, ilçenin tanınmış simalarından ’Küçük Davulcu’ lakabıyla tanınan Mehmet Semerci’ye namaz esnasında mikrofonu uzatarak kamet okumasını istedi.

Şeyh Habib Cami İmam Hatibi Ali Yalçın’da, "Din Görevlileri olarak her zaman engelli kardeşlerimizin yanında yer almaya çalışıyoruz. Onların iyi ve kötü her türlü problemlerinde yardımcı olmaya gayret gösteriyoruz. Bugün onları camimizde misafir ederek, onlarla sohbet ettik. Hepimiz, birer engelli adayı olduğumuzu untmamalıyız" şeklinde konuştu.

Şeyh Habib Camii hakkında bilgiler

Şeyh Habib Camii 38.055340 enlem ve 31.634874 boylamda yer almaktadır. Semt/Mah olarak ve Deşdiğin Beldesi/ Doğanhisar ilçesine bağlıdır. Şeyh Habib Camii haritası Konya ili içinde nerede olduğu haritada gösterilmektedir. Şeyh Habib Camii posta kodu 42936, Rakımı (deniz seviyesinden yüksekliği) 1478 metredir.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedir?

Birleşmiş Milletler, 1992 yılında 3 Aralık'ı “Uluslararası Engelliler Günü” olarak kabul etmiştir. Engelli, yaralanma ya da fiziksel veya zihinsel bir rahatsızlık nedeniyle bazı hareketleri, duyuları veya işlevleri kısıtlanan kişidir.

Engelli bireylere yönelik yapılmış ilk uluslararası düzenleme nedir?

Engelli bireylerin önemli bir oranı özel eğitime ya da kaynaştırma eğitimine gereksinim duyarlar. Türkiye'nin onayladığı doğrudan engelli haklarına yönelik olarak düzenlenen ilk uluslararası düzenleme Birleşmiş Milletler tarafından 20 Aralık 1971 tari- hinde kabul edilen Zihinsel Engellilerin Haklarına Dair Bildiridi.

Bakanlığın çağrı merkezlerinden ALO 183 hattı üzerinden aile, kadın, çocuk, engelli, yaşlı, şehit yakınları ile gaziler ve gazi yakınlarına yönelik gelen çağrılara rehberlik ve danışmanlık hizmeti varıdır.

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