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Aktüel

Engelli gencin akülü sandalye hayali gerçeğe dönüştü

Diyarbakır’da sosyal medya üzerinden toplanan Çocuklar Üşümesin Platformu üyeleri, en büyük hayali akülü sandalye olan engelli gencin hayalini gerçekleştirdi.

Yeniakit Publisher
2020-05-09 10:08:52 -
Engelli gencin akülü sandalye hayali gerçeğe dönüştü

Diyarbakır’da sosyal medya üzerinden toplanan Çocuklar Üşümesin Platformu üyeleri, en büyük hayali akülü sandalye olan engelli gencin hayalini gerçekleştirdi.


Yaptıkları yardım çalışmaları ile seslerini duyuran Çocuklar Üşümesin Platformu üyeleri bu kez de engelli bir vatandaşın akülü sandalye hayalini gerçeğe dönüştürdü. Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde oturan bedensel engelli İhsan’ın akülü sandalye hayali olduğunu öğrenen platform üyeleri hemen harekete geçti. Çocuklar Üşümesin Platformu üyeleri, aralarında topladıkları paralarla akülü sandalye aldı. Akülü sandalyeyi engelli gencin evine kadar götüren gönüllüler, gence sürpriz yaparak akülü sandalyeyi hediye etti.


Akülü sandalyesini alan İhsan’ın mutluluğu gözlerinden okundu.

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