Engelli gence tekme tokat saldırı! Kameralar kaydetti
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Kahramanmaraş'ta arabasını iple çekerek yolda ilerleyen 19 yaşındaki engelli bir genç, bir sürücünün tekme ve tokatlarına maruz kaldı. Olay güvenlik kamerasına yansıdı.
Alınan bilgiye göre olay, Çağlayancerit ilçesinde meydana geldi. İlçede yaşayan engelli Mehmet G. (19), oyuncak arabasını iple çekerek yolda ilerlediği sırada bir sürücünün saldırısına uğradı. Saldırı anları çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken, olayı gören vatandaşlar sürücüye tepki gösterdi. Bu sırada yoldan geçen jandarma ekipleri, sürücüyü vatandaşların elinden alarak polise teslim etti. Gözaltına alınan sürücü, işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.