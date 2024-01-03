Engelli ayı ile 2 yavrusu 1 yıl sonra yeniden görüntülendi
Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, 1 yıl sonra tekrar fotokapanlara yakalanan engelli ayı ve ailesinin görüntülerini paylaştı.
Milli Parklar, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, 1 yıl arayla fotokapanlara yakalanan engelli ayının ve 2 yavrusunun görüntülerini paylaştı.
Milli Parklar yaptığı paylaşımda, “Bazı bağlar engel tanımaz. Annelik de böyledir. Engelli anne ayımız ve sevimli yavruları bir yıl arayla fotokapanımıza yeniden poz verdi. Ormanınız yuvanız huzur dolsun, sevginiz daim olsun” ifadelerine yer verdi.
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