  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Engelli atamaları son dakika EKPSS atamaları ne zaman? EKPSS yerleştirme nasıl yapılacak?
Gündem

Engelli atamaları son dakika EKPSS atamaları ne zaman? EKPSS yerleştirme nasıl yapılacak?

EKPSS, 15 Kasım 2020 Pazar günü saat 10:15’te tek oturum olarak gerçekleştirildi. EKPSS sınavının tamamlanmasından sonra adaylar 2020 EKPSS sınav sonuçlarını merak ediyordu. EKPSS sonuçları ÖSYM tarafından açıklandı. Sonuçların açıklanmasıyla birlikte EKPS atama ve yerleştirme ne zaman olacağı merak ediliyor. Peki EKPSS atamaları ne zaman? EKPSS yerleştirme ve atama şartı nedir? EKPSS yerleştirme nasıl yapılacak?

Yeniakit Publisher
2020-12-17 11:35:00 -
Engelli atamaları son dakika EKPSS atamaları ne zaman? EKPSS yerleştirme nasıl yapılacak?

Kamuda görev almak isteyen adayların katıldığı EKPSS'de sonuçlar açıklandı. Adaylar 15 Kasım’da merkezi olarak düzenlenen EKPSS'ye katılarak Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerini yanıtlamıştı. Peki EKPSS yerleştirmeleri ne zaman yapılacak?

EKPSS atamaları nasıl yapılacak?

Yerleştirme işleminde adaylar puanlarına ve tercih sıralarına bakılmak suretiyle kadrolara yerleştirilir. Millî Eğitim Bakanlığınca yapılacak engelli öğretmen alımlarına ilişkin yerleştirme işlemleri de, EKPSS sonuçlarına göre ilgili Bakanlık tarafından yapılacaktır. Yerleştirme yapılırken sınava girilen öğrenim düzeyi, cinsiyet, mezun olunan alan/dal/bölüm program ile kadrolar için aranan nitelikler arasındaki tutarlık elektronik ortamda kontrol edilir. Bunlardan birinde bile bir tutarsızlık tespit edildiği takdirde söz konusu tercih iptal edilir.

02.02.2018 tarihli ve 30320 sayılı “Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” gereği, EKPSS sonuçları sınavın yapıldığı tarihten itibaren dört yıl geçerlidir. Kura yöntemiyle yerleşmek isteyen adayların kayıtları iki yılda bir alınacaktır. Kura kaydı yaptıran adaylar, dört yıl içerisinde gerçekleştirilen engelli memur alımlarına başvurabileceklerdir. 2018 yılında yapılan EKPSS sonuçları ile kura kayıtları yapıldığı tarihten itibaren dört yıl geçerlidir. Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, EKPSS puanı veya kura sonucuna göre herhangi bir kadroya yerleştirilen adaylar, daha sonra yapılacak yerleştirmelere, geçerliliği devam eden aynı eğitim düzeyine ait EKPSS puanı veya kura kaydıyla tercih yapamazlar.

EKPSS kura yerleştirmeleri ne zaman?

EKPSS sonuçlarına ve kuraya göre yapılacak yerleştirme işlemleri ile ilgili olarak ÖSYM tarafından bir Tercih Kılavuzu hazırlanarak ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden yayımlanacaktır. Tercih Kılavuzda engellilerin yerleştirileceği kadrolar, kadro sayıları ve koşulları, tercihlerin alınması ve yerleştirme işlemleri ile ilgili kurallar yer alacaktır. Tercihlerin alınacağı tarih ile ilgili bilgi ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden adaylara ve kamuoyuna duyurulacaktır.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Abdurrahman Dilipak: 'Avustralya ABD'nin yerini alacak'
Gündem

Abdurrahman Dilipak: 'Avustralya ABD'nin yerini alacak'

Gazeteci Yazar Abdurrahman Dilipak, Yeni Akit Gazetesi Youtube kanalında önemli açıklamalarda bulundu.
Dünyanın beklediği aşıdan kötü haberler gelmeye devam ediyor
Sağlık

Dünyanın beklediği aşıdan kötü haberler gelmeye devam ediyor

ABD'nin Alaska eyaletinde, Pfizer ile BioNTech'in geliştirdiği koronavirüs aşısı bir sağlık çalışanında alerjik reaksiyon gösterdi...
Tevfik Göksu'nun İBB'ye önerisi Ankara'da hayata geçirildi
Gündem

Tevfik Göksu'nun İBB'ye önerisi Ankara'da hayata geçirildi

İBB AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu'nun Ekrem İmamoğlu'na toplu ulaşımda 'toplu bulaşı' engelleyecek önerisi Ankara'da Mansur Yavaş ..
Satılık 2017 model KİA YB
Satılık 2017 model KİA YB

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay