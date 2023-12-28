Engelli adam eşini vurdu! Dehşete düşüren anlar kamerada
İstanbul'da hakkında uzaklaştırma kararı bulunan yürüme engelli adamı, eşini tabanca ile vurdu.
İstanbul'un Fatih ilçesinde yürüme engelli adam, eski eşinin evinin önüne giderek kendisiyle tartışmaya başladı.
Hakkında uzaklaştırma kararı bulunan adam, o sırada yanında getirdiği poşetin içine sakladığı tabancayı çıkararak eşine doğru ateş açtı.
Akülü sandalye ile kaçtı
Saldırgan akülü sandalye ile olay yerinden kaçarken yaralı kadın ise hastaneye kaldırıldı.