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Yerel Engelli adam eşini vurdu! Dehşete düşüren anlar kamerada
Yerel

Engelli adam eşini vurdu! Dehşete düşüren anlar kamerada

Yeniakit Publisher
2023-12-28 23:10:00 - 2023-12-28 23:13:54

İstanbul'da hakkında uzaklaştırma kararı bulunan yürüme engelli adamı, eşini tabanca ile vurdu.

İstanbul'un Fatih ilçesinde yürüme engelli adam, eski eşinin evinin önüne giderek kendisiyle tartışmaya başladı.

Hakkında uzaklaştırma kararı bulunan adam, o sırada yanında getirdiği poşetin içine sakladığı tabancayı çıkararak eşine doğru ateş açtı.

Akülü sandalye ile kaçtı

Saldırgan akülü sandalye ile olay yerinden kaçarken yaralı kadın ise hastaneye kaldırıldı.

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