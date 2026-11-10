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Aktüel Engelleri aşan hayat hikayesine Güney Kore’den Uluslararası ödül
Aktüel

Engelleri aşan hayat hikayesine Güney Kore’den Uluslararası ödül

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

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Engelleri aşan hayat hikayesine Güney Kore’den Uluslararası ödül

AK Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram'ın hayat hikayesinden beyaz perdeye uyarlanan “Buğday Tanesi” filmi, uluslararası alandaki yolculuğunu sürdürüyor. Film, Güney Kore'de düzenlenen 15. Küresel Gurur Veren Dünya İnsanları Ödülleri kapsamında ödüle layık görülürken, Bayram bugün İngiltere'de beş üniversitenin öğrenci topluluklarının katkısıyla düzenlenen panelde gençlerle bir araya gelecek.

AK Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram, hayat mücadelesini konu alan “Buğday Tanesi” filmiyle uluslararası alandaki çalışmalarına bir yenisini daha ekliyor. Film, Güney Kore'de düzenlenen 15. Küresel Gurur Veren Dünya İnsanları Ödülleri kapsamında “Dünyaya Değer Katan İnsanlar” ödülüne layık görüldü. Ödül töreninin 11 Kasım 2026 Çarşamba günü Güney Kore'de gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Bayram'ın uluslararası programının İngiltere ayağı ise bugün gerçekleşecek. 10 Kasım Atatürk'ü Anma etkinlikleri kapsamında düzenlenen programda Serkan Bayram, Londra'da üniversite öğrencileriyle buluşacak.

LONDRA’DA ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERLE BULUŞUYOR

AK parti Milletvekili Serkan Bayram İngiltere'deki London Turkish Society, City University of London, University of Greenwich, UCL Turkish Society ve Imperial College Turkish Society üniversitelerinde düzenlenecek panelde konuşmacı olacak.

 

Panelde, Bayram'ın hayat hikayesinden yola çıkılarak hazırlanan “Buğday Tanesi” filminin teması üzerinden engelleri aşma, mücadele, toplumsal farkındalık ve azim konularının ele alınması planlanıyor. Üniversite öğrencilerinin de katılımıyla gerçekleştirilecek söyleşide, filmin verdiği toplumsal mesajların genç kuşaklarla paylaşılması hedefleniyor.

SERKAN BAYRAM'IN HAYAT HİKAYESİNE GÜNEY KORE'DEN ULUSLARARASI ÖDÜL

İngiltere programının ardından gözler Güney Kore'ye çevrilecek. “Buğday Tanesi” filmi, 15. Küresel Gurur Veren Dünya İnsanları Ödülleri kapsamında “Dünyaya Değer Katan İnsanlar” ödülüne layık görüldü.

Ödül töreni ise 11 Kasım Çarşamba günü düzenlenecek. Organizasyon, Uluslararası Gazeteciler Kulübü (GJC) Global Organizasyon Komitesi tarafından gerçekleştiriliyor

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