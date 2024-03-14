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Siyaset “Engelleniyoruz” diyen şizofren, bakın halkı nasıl cezalandırıyor!
Siyaset

“Engelleniyoruz” diyen şizofren, bakın halkı nasıl cezalandırıyor!

Yeniakit Publisher
2024-03-14 10:31:00 -
"Engelleniyoruz" diyen şizofren, bakın halkı nasıl cezalandırıyor!

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu'nun, "“Engelleniyoruz” diyen şizofren, bakın halkı nasıl cezalandırıyor!" başlıklı yazısı...

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu'nun bugünkü yazısı...

“Engelleniyoruz” söylemi ile merkezi yönetimin kendisine hakkettiği ödemeleri yapmadığını iddia eden Ekrem İmamoğlu, eline fırsat geçerse, neler yapabileceğini ispatladı..

Boşverin engellemeyi, adam cezalandırmaya bile gözü kırpmadan meyyal bir “şizofren”..

‘Şizofren’i ben söylemiyorum..

CHP İstanbul eski İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun, bir doktor olarak tespiti..
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Gerçekten de Bakırköy-Kirazlı metro hattı bize gösterdi ki, bu adam şizofren.. Bu adam halkı cezalandırma konusunda gözünü bile kırpmayan bir ruh haline sahip..

Nedir olay özetleyeyim.

Geçtiğimiz hafta, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın da katılımı ile Bakırköy-Kirazlı metro hattı hizmete girdi..

Günde 1 milyon yolcu taşıyacak 8 istasyonlu bir metro hattından bahsediyoruz..

Ulaştırma Bakanlığı, kendi kasasından harcamalarını yapmış, bitirmiş, İBB’ye teslim ediyor..

“Engelleniyoruz” diyor ya, muhterem..

Engellenmediği Bakırköy-Kirazlı metro hattını, Ulaştırma Bakanlığı’nın kendi bütçesinden harcama yaparak hizmete açması ile ispatlandı..

İstanbul’un trafik çilesinin içinde, 1 milyonluk bir nüfusu 8.4 km’lik mesafeye 30 dakikada varmasını sağlayan ve İstanbullular için çok büyük bir hayatı kolaylaştırıcı bu metro hattı Ekrem İmamoğlu için de büyük bir fırsat. Onun çözemediği trafik sorunu, bir çırpıda % 15 çözülmüş oluyor..

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