Enflasyonun beli henüz kırılamadı

Aralık ayında TÜFE yüzde 2,93 ile %3 olan piyasa beklentilerine paralel gerçekleşirken, bu veriyle birlikte yıllık TÜFE de %61,98’den %64,77’ye yükselmiş oldu. Merkez Bankası’nın son Enflasyon Raporu’nda da 2023 sonu enflasyon tahmininin yüzde 65 seviyesinde olduğu göz önüne alındığında, açıklanan verilerin MB tahminleriyle de uyumlu olduğu söylenebilir.

Yıl sonu beklentisi

2024 sonu için piyasa beklentisi TÜFE’nin yüzde 42,15 seviyesinde gerçekleşeceği yönünde. 25 Ocak’taki ilk PPK toplantısı için beklentiler, MB’nin son bir kez daha faiz artırımına gideceği ve sonrasında ise beklemede kalacağı yönünde. Yılın ilk yarısında enflasyonun yüksek seviyelerini koruması beklendiğinden, MB olası bir faiz indirimi içinse aceleci davranmayacak.

Merkez'in açıklaması bekleniyor

Bugün Merkez Bankası Aralık ayı enflasyon değerlendirmesini ve Aralık ayı Reel Kur Endeksi’ni açıklayacak. MB’nin enflasyonun temel eğilimine ilişkin değerlendirmeleri ve özellikle mevsimsellikten arındırılmış verilerden hesaplanan enflasyon trendinde gözlenen gelişmeler izlenecek. Yeni yıla %2.1’lik yükselişle başlayan BIST-100 endeksi kazanımlarını korumayı başaramadı ve günü %2,8’lik düşüşle geçtiğimiz yıl sonu kapanışının altında tamamladı. Yargıtay ile Anayasa Mahkemesi arasında devam eden anlaşmazlığa yönelik haber akışı da BIST’te gün içinde satış baskısının artmasında etkiliydi.