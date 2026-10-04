Başörtülüyü gördünüz, milyarları görmediniz! Karahasanoğlu’ndan muhalefete sert çıkış

Akit Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Ali Karahasanoğlu, bugünkü köşe yazısında borsa soruşturmaları ile Şanlıurfa’da gerçekleştirilen TEKNOFEST üzerinden dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

Karahasanoğlu, AK Parti’li eski milletvekili hakkındaki iddiaların araştırılmasını ve hesabının sorulmasını desteklediklerini hatırlatarak, benzer işlemlerle gündeme gelen başka isimler karşısında aynı tepkinin gösterilmediğini yazdı.

“DERDİNİZ HARAM PARA MI?”

Mustafa Sandal’ın eşi ile Yasemin ve Gökhan Gökyiğit hakkındaki iddiaları örnek gösteren Karahasanoğlu; CHP, Yeni Parti, DEVA, Saadet ve Anahtar Parti çevrelerinin bu isimler konusunda aynı tepkiyi ortaya koymadığını ifade etti.

Karahasanoğlu, “Sizin derdiniz haram paranın engellenmesi mi, başörtünün kötülenmesi mi?” diye sordu.

AK Parti’li eski milletvekilinin de hesap vermesi gerektiğini vurgulayan Karahasanoğlu, eleştirisinin kişinin gündeme getirilmesine değil, benzer iddialarla karşı karşıya bulunan diğer isimlere aynı yaklaşımın gösterilmemesine yönelik olduğunu kaydetti.

SÖZCÜ’NÜN TEKNOFEST MANŞETİNE TEPKİ

Yazısında Sözcü’nün Şanlıurfa TEKNOFEST için kullandığı “TEKNOFEST yine siyasi şova döndü!” başlığına da değinen Karahasanoğlu, Türkiye’nin savunma sanayisi ve teknoloji alanındaki çalışmalarının siyasi tartışmaların gölgesinde bırakılmaması gerektiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın TEKNOFEST’teki konuşmasına yer veren Karahasanoğlu, Baykar ve Selçuk Bayraktar üzerinden yapılan değerlendirmelere de tepki gösterdi.

Karahasanoğlu, Bayraktar ailesinin halka arz iddialarını daha önce kesin bir dille yalanladığını hatırlatarak, borsa soruşturmaları üzerinden Erdoğan, AK Parti ve Bayraktar ailesine toplu bir siyasi fatura çıkarılmaya çalışıldığını yazdı.

Yazısını muhalefete yönelik “çifte standart” eleştirisiyle tamamlayan Karahasanoğlu, benzer iddialarda siyasi kimliğe göre farklı tavır sergilenmemesi gerektiğinin altını çizdi.

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