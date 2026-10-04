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Asla çöpe atmayın: Artan iplerle kolayca yapabileceğiniz 5 küçük örgü önerisi... Her şeyi bir bir açıklıyoruz

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Asla çöpe atmayın: Artan iplerle kolayca yapabileceğiniz 5 küçük örgü önerisi... Her şeyi bir bir açıklıyoruz

Kış mevsimi yaklaşınca geçen seneden kalan örgü ipleri de çıkmaya başladı. Artan örgü iplerini çöpe atmak yerine pratik fikirle değerlendirebilirsiniz. Bardak altlığından mini keselere kadar evde kolayca yapabileceğiniz 5 küçük örgü önerisini derledik. Nasıl yapılıyor her şeyi bir bir açıklıyoruz!

#1
Foto - Asla çöpe atmayın: Artan iplerle kolayca yapabileceğiniz 5 küçük örgü önerisi... Her şeyi bir bir açıklıyoruz

Her sene yapılan atkılardan, şapkalardan, kazaklardan sonra geriye kalan az miktardaki ipler çoğu zaman çekmecelerde birikir. Oysa birkaç metre ip bile hem kullanışlı hem de dekoratif küçük ürünlere dönüşebilir. Farklı renkleri bir araya getirerek evdeki artan ipleri değerlendirebilir, yeni ip almadan kısa sürede tamamlanan örgüler hazırlayabilirsiniz.

#2
Foto - Asla çöpe atmayın: Artan iplerle kolayca yapabileceğiniz 5 küçük örgü önerisi... Her şeyi bir bir açıklıyoruz

KALAN İPLERİ DEĞERLENDİRMENİN 5 ÖNERİSİ Artan ipleri değerlendirirken iplerin kalınlıklarının birbirine yakın olmasına dikkat etmek işinizi kolaylaştırır. Özellikle aynı projede kullanılacak parçaları örmeden önce ipleri renk ve kalınlıklarına göre ayırmak, daha düzenli ve uyumlu sonuç elde etmenizi sağlar.

#3
Foto - Asla çöpe atmayın: Artan iplerle kolayca yapabileceğiniz 5 küçük örgü önerisi... Her şeyi bir bir açıklıyoruz

1. Bardak altlığı örün Az miktarda ipi değerlendirmenin en kolay yollarından biri bardak altlığı yapmaktır. Yuvarlak, kare ya da çiçek formunda hazırlanan küçük parçalar özellikle pamuklu iplerle oldukça kullanışlı olur. Farklı renklerde birkaç tane örerek takım da oluşturabilirsiniz. 2. Anahtarlık veya çanta süsü hazırlayın Kalan iplerle minik kalpler, çiçekler, yıldızlar veya ponponlar örülebilir. Hazırladığınız parçaları anahtarlık halkasına, çantaya ya da fermuara takarak değerlendirebilirsiniz. Bu proje için çok kısa ip parçaları bile yeterli olabilir. 3. Mini kese ve bozuk para cüzdanı yapın Biraz daha fazla ipiniz kaldıysa küçük bir kese örebilirsiniz. Kulaklık, takı, bozuk para veya küçük kişisel eşyaları saklamak için kullanılabilecek bu keseler kısa sürede tamamlanır. Fermuar, düğme veya bağcık ekleyerek daha kullanışlı hale getirilebilir.

#4
Foto - Asla çöpe atmayın: Artan iplerle kolayca yapabileceğiniz 5 küçük örgü önerisi... Her şeyi bir bir açıklıyoruz

4. Saksı ve kavanozlara örgü kılıf hazırlayın Evdeki küçük saksıları, mumlukları veya cam kavanozları kalan iplerle yenileyebilirsiniz. Basit bir örgü şerit bile sıradan bir kavanozun görünümünü değiştirebilir. Farklı renkleri sıra sıra kullanmak, çok az kalan ipleri değerlendirmek için de iyi bir yöntemdir. 5. Renkli motifler örüp biriktirin Birbirinden farklı renklerde kalan iplerle küçük kare, yuvarlak veya çiçek motifleri hazırlayabilirsiniz. Motifler yeterli sayıya ulaştığında minder kılıfına, çantaya, battaniyeye veya masa örtüsüne dönüştürülebilir. Böylece en küçük ip parçaları bile uzun vadeli bir projenin parçası olur.

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