Mekke Paktı büyüyor! İslamabad’dan peş peşe katılım açıklaması

Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında 7 Ağustos’ta Mekke’de imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması genişleme sinyalleri veriyor. Üç ülke arasındaki savunma iş birliğini kurumsal bir yapıya dönüştüren anlaşmaya başka ülkelerin de katılmak istediği açıklandı.

DAR: 6’DAN FAZLA ÜLKE KATILMAK İSTİYOR

İslamabad’da düzenlenen basın toplantısında konuşan Pakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Ishaq Dar, ittifakın geleceğine ilişkin dikkat çeken bilgiler verdi.

Paktın genişleyip genişlemeyeceğine yönelik soruya cevap veren Dar, 6’dan fazla ülkenin Mekke Paktı’na katılmak istediğini açıkladı. Pakistanlı Bakan, söz konusu ülkelerin isimlerini ise paylaşmadı. Yeni üyeliklerin, paktın sekretarya ve diğer mekanizmalarının tamamen işler hale gelmesinin ardından değerlendirilebileceğini söyledi.

Daha önceki açıklamalarda anlaşmanın temel ilkelerini kabul eden diğer bölge ülkelerine kapının açık olduğu belirtilmiş, Mısır’ın olası katılımı da gündeme gelmişti.

BİRİNE SALDIRI ÜÇÜNE SALDIRI SAYILACAK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif tarafından imzalanan anlaşmanın en dikkat çekici maddelerinden biri kolektif savunma mekanizması oldu.

Anlaşmaya göre Türkiye, Suudi Arabistan veya Pakistan’dan herhangi birine gerçekleştirilecek silahlı saldırı, üç ülkenin tamamına yönelik saldırı olarak kabul edilecek. Pakistan yönetimi paktın savunma amaçlı olduğunu ve belirli bir ülkeyi hedef almadığını daha önce açıklamıştı.

“SUUDİ ARABİSTAN’I SAVUNMAKLA YÜKÜMLÜYÜZ”

Suudi Arabistan’a yönelik Husi saldırılarının yoğunlaştığı bir dönemde konuşan Dar, Mekke Paktı kapsamında ülkesinin yükümlülüklerine de dikkat çekti.

Dar, “Suudi Arabistan’ı savunmakla yükümlüyüz” ifadelerini kullandı.

Üç ülkenin genelkurmay başkanları 25 Eylül’de Riyad’da özel bir toplantı gerçekleştirirken, dışişleri bakanları da 24 Eylül’de New York’ta bir araya geldi. Görüşmelerde savunma iş birliğinin kurumsallaştırılması ve bölgedeki gelişmeler ele alındı.

KRİTİK KOMİTE RİYAD’DA TOPLANACAK

Dar, Mekke Paktı bünyesindeki Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi’nin gelecek hafta Riyad’da olağanüstü toplantı gerçekleştireceğini de duyurdu.

Dışişleri ve savunma bakanları ile genelkurmay başkanlarını bir araya getiren komitenin gündeminde Suudi Arabistan’a yönelik Husi saldırıları ve bölgedeki son gelişmeler bulunacak.

Üç ülke daha önce anlaşmanın kurumsallaştırılması için Suudi Arabistan’da daimi bir sekretarya kurulması konusunda mutabakata varmıştı.