Çiçek değil rüşvet buketi! Mezitli’de akılalmaz yöntem

Mersin’de yürütülen yolsuzluk soruşturmasının Mezitli Belediyesi ayağında, imar ve ruhsat işlemleri üzerinden kurulduğu belirtilen rüşvet sistemine ilişkin yeni bilgiler dosyaya girdi.

Soruşturmadaki tespitlere göre arsa sahipleriyle yapılan görüşmelerde Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer adına Belediye Başkan Yardımcısı Atilla Küsbeci devreye giriyordu.

Rüşvet karşılığında bazı taşınmazların imar yoğunluğunun artırıldığı ve ilgililerin lehine imar değişiklikleri gerçekleştirildiği dosyada yer aldı.

RÜŞVET PARALARININ PAYLAŞILDIĞI TESPİTİ

Soruşturma dosyasındaki bilgilere göre elde edilen paraların Ahmet Serkan Tuncer, Atilla Küsbeci, CHP Mersin İl Başkan Yardımcısı ve müteahhit Kubilay Özsoy ile Serkan Şahin ve Hacı Şahin arasında paylaştırıldığı kaydedildi.

Dosyada Kubilay Özsoy’un söz konusu işlemler üzerinden 28 milyon TL usulsüz kazanç elde ettiği, paraların bir bölümünü altın ve dövize çevirdiği yönünde tespitlere yer verildi.

Ayrıca Atilla Küsbeci'nin babası Durmuş Küsbeci adına arazi alındığı, Ahmet Serkan Tuncer’in ise Gama Konutları’ndan bir ev edindiği soruşturma dosyasına yansıdı.

İKİ LÜKS OTEL DE DOSYADA

Atilla Küsbeci ile belediyenin imar biriminde görev yapan eşi Merve Küsbeci hakkında da dikkat çeken tespitler yapıldı.

İkilinin kentte bulunan iki lüks otelin imara aykırı bölümler oluşturmasına göz yumduğu ve söz konusu yapılar hakkında yapılan şikâyetleri işleme koymadığı dosyada yer aldı.

5 MİLYON TL’LİK RÜŞVET İDDİASI

Soruşturmanın en dikkat çeken ifadelerinden biri Kayalife İnşaat temsilcisi Serkan Canıtezer tarafından verildi.

Canıtezer, imar ve ruhsat işlemleri nedeniyle kendisinden 5 milyon TL rüşvet istendiğini anlattı.

İfadesine göre Atilla Küsbeci, paranın teslim edilmesi için sıra dışı bir yöntem tarif etti.

Canıtezer, Küsbeci'nin kendisine parayı çiçeklerle birlikte bir vazoya koymasını ve eşi Merve Küsbeci’nin görev yaptığı belediyenin imar birimine bırakmasını istediğini anlattı.

RÜŞVETİ VERMEYİNCE TADİLAT PROJELERİ BAŞLADI

Canıtezer, söz konusu talebi kabul etmediğini, yapı ruhsatını almasına rağmen daha sonra inşaatının iki kez tadilat projesine sokulduğunu ifade etti.

İfadesine göre üçüncü kez tadilat projesi gündeme geldiğinde şantiyeye gönderilen Yapı Kontrol Şefi, “Siz sebebini biliyorsunuz. Yapacağım bir şey yok, emir yüksek yerden” dedi.

Canıtezer bunun üzerine yaşananları CİMER’e bildirdiğini kaydetti.

100 BİN TL’NİN SERİ NUMARALARI KAYDA ALINDI

Canıtezer, 19 Ağustos 2026 tarihinde 100 bin TL ile KOM Şube Müdürlüğü’ne gittiğini ve paraların seri numaralarını kayıt altına aldırdığını anlattı.

Ardından parayı teslim etmeye hazır olduğunu ilgili kişilere bildirdiğini ifade etti.

Böylece rüşvet talebine ilişkin sürecin emniyet birimlerinin bilgisi dahilinde takip edildiği dosyaya yansıdı.

EVDE 4 KİLO KÜLÇE ALTIN

Soruşturmanın bir diğer ayağında ise Özbaran Enerji Şirketi sahibi Ali Özbaran hakkında işlem yapıldı.

“İhaleye fesat karıştırma”, “rüşvet” ve “nitelikli dolandırıcılık” suçlamaları kapsamında gözaltına alınan Özbaran’ın evindeki aramada dikkat çekici miktarda para ve altın ele geçirildi.

Aramada 257 bin euro, 25 bin dolar, 64 bin sterlin, 4 kilogram külçe altın, 116 Cumhuriyet altını, 8 yarım altın, 5 çeyrek altın ve 2 gram altın bulunduğu belirtildi.

Evde ayrıca ruhsatsız tabanca ile çeşitli ihale dokümanlarının ele geçirildiği kaydedildi.