İsmail Kartal'dan şok itiraf: 'O kulüpten teklif aldım'

"AZERBAYCAN'DAN TRANSFER TEKLİFİ ALDIM" Kartal, birkaç yıl önce Azerbaycan'ın Neftçi Bakü takımından teklif alıp almadığının sorulması üzerine "Azerbaycan'dan öyle bir teklif birileri üzerinden geldi, menajerler üzerinden geldi. 3-4 yıl önce. O zaman olmadı, havada kaldı o iş. Ama şu anda Fenerbahçe'nin teknik direktörüyüm ve Fenerbahçe'nin başarısı için burada uğraşıyorum." yanıtını verdi.