İsmail Kartal'dan şok itiraf: 'O kulüpten teklif aldım'
Azerbaycan'daki dostluk maçından sonra basının sorularını yanıtlayan Teknik direktör İsmail Kartal, kendisiyle ilgili hiç bilinmeyen bir detayı açıkladı.
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Azerbaycan'daki dostluk maçından sonra basının sorularını yanıtlayan Teknik direktör İsmail Kartal, kendisiyle ilgili hiç bilinmeyen bir detayı açıkladı.
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Turan Tovuz ile deplasmanda oynadıkları ve 2-0 kazandıkları hazırlık maçının ardından Azerbaycan basınına konuştu.
"ONLARA MİNNETTARIZ" Bakü'de kendilerine gösterilen ilgiden memnun olduklarını dile getiren Kartal, "İnsanların bize gösterdiği sevgi bizi çok mutlu etti. Onlara çok minnettarız. Bizi hiçbir yerde yalnız bırakmıyorlar" dedi.
"ARDA GÜLER'İ A TAKIMDA İLK BEN OYNATMIŞTIM" Tecrübeli teknik adam, 2023 yılında Fenerbahçe'den Real Madrdid'e transfer olan milli futbolcu Arda Güler'i sarı lacivertlilerin A takımına kendisinin aldığını söyledi ve "Arda bizden yetişti, Real Madrid'de oynuyor. Onu ilk ben oynatmıştım Fenerbahçe'nin A takımında." ifadelerini kullandı.
"AZERBAYCAN'DAN TRANSFER TEKLİFİ ALDIM" Kartal, birkaç yıl önce Azerbaycan'ın Neftçi Bakü takımından teklif alıp almadığının sorulması üzerine "Azerbaycan'dan öyle bir teklif birileri üzerinden geldi, menajerler üzerinden geldi. 3-4 yıl önce. O zaman olmadı, havada kaldı o iş. Ama şu anda Fenerbahçe'nin teknik direktörüyüm ve Fenerbahçe'nin başarısı için burada uğraşıyorum." yanıtını verdi.
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