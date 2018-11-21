Enflasyonla topyekün mücadele piyasaya moral verdi

YENİ AKİT / MEHMET CANITATLI

Ağustosun ilk yarısında döviz kurunda başlayan spekülatif atakların ürün ve hizmetlere yansıması ile tetiklenen enflasyonun eylül sonunda yüzde 24.52’ye kadar çıkması Hazine ve Maliye Bakanlığını harekete geçirmiş ve ekim ayında ‘Enflasyonla Topyekûn Mücadele Programı’ devreye alınmıştı. O günden bugüne büyüklü küçüklü binlerce şirketten kampanyaya destek yağdı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın “81 milyon omuz vermeli” diyerek net mesaj verdiği programın kamuoyuna açıklanmasının ardından başta holdingler olmak üzere birçok şirket ürün ile hizmetlerinde minimum yüzde 10 indirim uygulama kararı alarak hemen devreye soktu.

Kimler ne yapıyor?

Açıklanan program kapsamında ürün ve hizmetlerinde yıl sonuna kadar asgari yüzde 10 indirim yapmayı taahhüt eden firma sayısı kısa sürede 5 bini geçti.

Çok sayıda firma destekledi

Enflasyonla mücadelenin takibi amacıyla açılan “enflasyonlamucadele.org.tr” internet sitesi üzerinden kampanyaya katıldığını ilan eden firma sayısı kısa sürede arttı. Aralarında perakende ticaretin önde gelen markalarının da bulunduğu çok sayıda firma, dernek, oda ve kurum açıklamalarıyla programa desteklerini ilan etti. Bu kapsamda, THY, Pegasus, Sabancı, Yıldız, Doğuş Grubu, Mediamarkt, Turkcell, Teknosa, Ülker, Torku, Saray, Suryapı, Sanko, Simit Sarayı, İstikbal, Bellona, Mondi’nin aralarında yer aldığı 5 binden fazla kuruluş kampanyaya destek verdiğini açıkladı.

Teknosa’dan yüzde 10 indirim

Sabancı Holding iştiraklerinden Teknosa, ‘Enflasyonla Topyekûn Mücadele Programı’na destek veriyor. Bu çerçevede seçili ürünlerde yüzde 10 seviyesinde indirime giden şirket, “İş ortaklarımızla birlikte, uygun fiyat ve kampanyalarla bu zor dönemde de müşterilerimizin yanında olmaya ve alım gücünü desteklemeye devam edeceğiz” mesajının ardından bereketli bir süreç geçiriyor.

Konukoğlu ürünlerinde yüzde 10 indirim

Sanko Holding Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu’nun, ‘Enflasyonla Topyekûn Mücadele Programı’na destek olmak amacıyla tüketicilere yönelik ürünlerde yüzde 10 indirim yapacaklarını açıklamasının ardından, 114 yıllık geçmişi bulunan Sanko Holding, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Türkiye çıkarına olan her türlü faaliyette bulunmaya azami özen gösterdiğini ortaya koydu. Bu çerçevede, tüketicilere yönelik üretim yapan Sanko Havlu ile konut ve iş yeri projeleri gerçekleştiren ASCE İnşaat’ın satış fiyatlarında yüzde 10 indirim uygulanıyor. Başak Traktör satış fiyatlarında ise bayilerle birlikte yüzde 10 indirim başlatıldı.

Enflasyonla Topyekun Mücadele logosu kullanılıyor

Ekim ayında “enflasyonlamucadele.org.tr” internet sitesine kayıt yaptırmamasına rağmen pek çok oda, dernek, firma da açıklamalarıyla ürünlerinde indirim taahhüdünde bulundu. Bakan Albayrak, Türkiye’nin enflasyonla mücadelede başarıya ulaşması için kamu öncülüğünde başlatılan programın, özel sektörün gönüllülük esasına dayalı desteğini hedeflediğini belirtmişti. Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı’na katkı sağlamak isteyen tüm firmalara, ürün ve hizmetlerinde yıl sonuna kadar asgari yüzde 10 indirim yapmaları çağrısında bulunulmuştu. Söz konusu mücadeleye destek veren firmalar, mağazalarında “Enflasyonla Topyekun Mücadele” logosu kullanacak. Logoda, firmanın aldığı karar doğrultusunda yaptığı indirim oranı yer alıyor.

Fırsatçı ve stokçuya büyük set

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın, enflasyonla topyekûn mücadele çerçevesinde ekim ayı başında bire bir sektörel ve grup bazlı gerçekleştirdiği görüşmelerin ardından “En kötüyü geride bıraktık” şeklindeki açıklaması piyasayı rahatlatırken, sıra belirlenen mücadele stratejisi kapsamında uygulamaya gelmişti. Albayrak’ın, enflasyon rakamlarıyla piyasadaki fiyatlamalarda fırsatçılık, stokçuluk ve spekülatif davranışların etkisinin gerçek olduğunu açıklamasının ardından başlatılan denetimler, Ticaret Bakanlığının himayesinde artık daha etkin bir şekilde yürütülüyor. Açıklanan ‘Enflasyon ile Topyekûn Mücadele Programı’nın kararlı bir şekilde uygulanması herkese moral veriyor. Döviz kurunda ani yükselişin önü geçilmiş olmasının yanısıra faiz ve enflasyonla mücadelede somut sonuç alınabileceği konusunda hem fikir olan ekonomistlere göre sabırla uygulanacak sıkı para politikasının enflasyonda arzu edilen seviyelerin yakalanmasında rol oynayacağı dile getiriliyor.