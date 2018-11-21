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Enflasyonla mücadeleye 'tatlı' destek sürüyor

Açıklamalarda bulunan Seyidoğlu Yönetim Kurulu Başkanı Necati Göksu “Seyidoğlu olarak girdiğimiz her pazarda liderliği ve öncü rol oynamayı hedeflemekteyiz” dedi.

21 Kasım 2018 Çarşamba 07:30
Enflasyonla mücadeleye 'tatlı' destek sürüyor

YENİ AKİT / MEHMET CANITATLI

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın ekim ayında kamuoyuna açıkladığı ‘Enflasyonla Topyekûn Mücadele Programı’na destek veren tatlı ürünleri üreticisi Seyidoğlu, baklava ve tatlı gruplarında yüzde 10 indirim uygulamasına devam ediyor. İndirimle vatandaşın ağzını tatlandırdıklarını belirten şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Necati Göksu, “Hükümetimizin başlattığı enflasyonla mücadele kampanyasına desteğin çığ gibi büyümesi bu konuya duyarlı olan esnafı memnun etti. Biz de bu sürece katkıda bulunmak istedik. İnşallah bu kampanya amacına ulaşmış olur” diye konuştu.

450 çeşit ürün

Seyidoğlu Gıda olarak 450 çeşit ürün çeşidi ve günlük 300 ton üretim kapasitesi ile sektörün ilk iki firmasından biriyiz’ diyen Necati Göksu, “Pek çok alanda pazar lideriyiz. Şu anda ürünlerimiz Türkiye’nin tamamında ve dünyanın 30 ülkesinde satılmaktadır. Kolombiya’dan Arjantine, Çinden Rusya’ya dünyada lezzetimizi tatmayan ülke kalmadı. Seyidoğlu Gıda ürünleri Wall Mart, Carrefour gibi dünya devi market zincirlerinde satılan ender Türk markalarındandır. İngiltere’de Sultanbacı markamız pazarda önemli bir oyuncudur. Sadece Londra pazarında haftalık 40 ton reçel satışı yapıyoruz. Özellikle Kuru incir, vişne, böğürtlen ve ahududu reçellerimiz, helvada ise fıstıklı ve kakaolu helvalarımız çok beğeniliyor. Avrupa pazarında Asda, Tesco, Morrisons gibi market zincirleri başta olmak üzere 1500’den fazla noktada ürünlerimiz satılmaktadır” diye konuştu.

Yatırımlarla devam ediyoruz

Seyidoğlu Gıda Genel Müdürü Mehmet Göksu da "Seyidoğlu Helva Reçel Grubu (SYD) olarak 15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra bu ülkenin daha fazla yatırıma ve istihdama ihtiyacı olduğunu düşünerek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısıyla yatırım kararlarını erkene aldıklarını belirterek, 10 milyon lira değerindeki fabrika yatırımımızı hemen yapma kararı aldık. Bu yolla üretim kapasitemizi iki katına çıkararak 200 yeni istihdamın da önünü açtık’’ dedi.

Yüzde 10 indirim

Mağazalarında baklava başta olmak üzere, tahin pekmezden reçele, pastadan çikolataya kadar 200 çeşit ürün bulunduğunu ifade eden Göksu, “Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından enflasyonla mücadele için acil indirim uygulanması gereken ürünler listesinde baklava ve fıstık da yer aldı. Bu genelgeye ve hükümetimizin enflasyonla mücadele kampanyasına destek olmak adına, milli tatlımız baklavayı halkımıza daha ucuz yedirmek için yüzde 10 indirim yaptık. Türkiye’nin en büyük tatlıcı gruplarından biri olarak enflasyonun düşürülmesinde katkımız olsun istedik. Bu kapsamda tüm mağazalarımıza enflasyonla mücadele resmi logolarını astık. Müşterilerimizin ilgisinden memnunuz” şeklinde konuştu.

 

Yeni Akit Gazetesi

Haber Tarihi: 21 Kasım 2018 Çarşamba 07:30
  1. Hazine ve Maliye Bakanlığı
  2. Enflasyonla Topyekûn Mücadele Programı
  3. Necati Göksu
  4. Seyidoğlu
  5. Asda
  6. Tesco
  7. Morrisons
  8. Recep Tayyip Erdoğan
  9. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
  10. TOBB
  11. Berat Albayrak

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