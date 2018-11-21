Enflasyonla mücadeleye Eminevim'den tam destek

YENİ AKİT / MEHMET CANITATLI

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın açıkladığı “Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı” kapsamında birçok firma tarafından indirim seferberliği başlatıldı.

Enflasyonla mücadele kapsamında ekim ayında başlatılan indirim kampanyasına Eminevim de tam destek verdi. Şirket, öngörülen yüzde 10’luk indirim oranını hemen uygulamaya başladı. Yıl sonuna kadar sürecek olan kampanya üzerine yapılan bilgilendirmede; İstikrarlı bir ekonomi için gereken sorumlulukları Eminevim’in de yerine getirmeye çalıştığı vurgulandı.

Anahtarlarını 17 ay önceden alacaklar

Elbirliği sisteminin kurucusu Emin Üstün, yaptığı açıklamada; “Emin Grup, Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Berat Albayrak’ın açıklamış olduğu ‘Enflasyonla Topyekûn Mücadele Programı’na Eminevim markasıyla destek veriyor.

Açıklanan program sürecinin başarılı bir şekilde sonuçlanması ve ekonomiye karşı gerekli sorumluluğun yerine getirilebilmesi için yapılan çağrıya uyarak organizasyon ücreti bedellerinde yılsonuna kadar yüzde10 oranında bir indirim uyguluyoruz. 28 yıllık geçmişimizle her dönemde olduğu gibi bugün de istikrarlı bir ekonomi için gereken sorumluluklarımızı yerine getirmeye ve daima ülkemizin ve devletimizin yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.

Düşük taksitlerle ev ve araç sahibi olabilme imkanı sağlayan Eminevim, teslimatları da erkene çekerek yine çok konuşulacak bir kampanyaya imza attı. Eminevim, başlattığı yeni kampanyada ev teslim tarihlerini 17 ay öne aldı. Düşük taksit imkânının yanısıra teslimatların da daha erkene çekildiği belirtilen kampanya tüketiciler tarafından ilgi ile karşılandı.

Ailemiz büyüyor

Milli ve yerli ekonomiye tam destek vermek, sektörü nakit döngüsü üzerinden rahatlatmak için harekete geçtiklerini söyleyen Emin Grup Yönetim Kurulu Başkanı Emin Üstün yaptığı açıklamada, Türkiye’nin 81 ilinde 100’den fazla şubesiyle 28 yıldır faaliyet gösterdiklerini belirterek, “Vatandaşlarımızın konut ihtiyacını faizsiz yöntemlerle karşılamak, ülke ekonomisine büyük katkılar sağlamak için de önemli adımlar atmaya devam ediyoruz. Sistemin formulü dayanışma ve el birliğidir. Bu yolla şimdiye kadar 125 bini aşkın kişiyi ev ve araç sahibi yaptık” dedi.

Eminevim sayesinde ayda ortalama bin 500 kişinin konut ve otomobil sahibi olduğunu vurgulayan Üstün, "Türkiye genelindeki şubelerimizle alt ve orta gelir seviyesindeki insanlarımızın ev sahibi olmasına fırsat veriyoruz. Eminevim müşterilerinin kendisine olan güveniyle büyümeye devam ederken onların anahtarlarını bir an önce teslim etmek için başlattığımız kampanya hem bizlere hem de ailelere moral verdi” diye konuştu.

"MÜSİAD fuarında bu yıl da varız"

Bugüne kadar yaptığı ev ve otomobil teslimatları ile 130 bin kişiye ulaşan Eminevim’i de bünyesinde bulunduran Emin Grup, yeni projeleri ve hedefleriyle Müsiad Expo Fuarında yerini aldı. Milli ekonominin kalkınması adına açıklama yapan Emin Grup Yönetim Kurulu Başkanı Emin Üstün; “Dünya dolara endeksli çalışıyor. Dünya ekonomisi bir bakıma büyük devletlerin kontrolü altında. Ama gelişmekte olan ülkeler de kendi milli ekonomilerini kurmak için çalışma içerisindeler. Bu çalışmaları Türkiye olarak bizler de yapmaktayız. El, iş ve gönül birliği yaparak milli ekonomiyi daha canlı hale getirmek için gayret ediyoruz. Bu fuar da birçok kişi ile tanışma fırsatımız oluyor. Böylelikle yeni iş birliklerine kapı aralanmış oluyor” mesajını verdi.

ASSAM’dan Eminevim’e ödül

ASSAM Uluslararası İslam Birliği Kongresi, 1-2 Kasım tarihlerinde Eminevim’in de iş birliğinde düzenlendi. Eminevim, programa verdiği destek nedeniyle ödüle layık bulundu. Adaleti Savunanlar Stratejik Araştırmalar Merkezi’nin (ASSAM), Adaleti Savunanlar Derneği (ASDER), İslam Dünyası STK’lar Birliği (İDSB) ve Eminevim işbirliği ile düzenlediği 2. Uluslararası ASSAM İslam Birliği Konferansı İstanbul’da gerçekleşti.

Kongrenin birincisi yine Eminevim’in de işbirliğinde geçtiğimiz yıl 23-24 Kasım tarihlerinde yapılmıştı. Bu yıl ise, “İslam Ekonomisi ve Ortak Ekonomik Sistemler” temasıyla düzenlenen konferansa çok sayıda davetli katıldı.

Konferansta konuşan ASSAM Yönetim Kurulu Başkanı ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Adnan Tanrıverdi, kongrenin amacını; İslâm Fıkhında iktisadi hayata yön veren hükümler ışığında, İslâm ülkeleri arasında ekonomik işbirliği imkânlarının tespiti ve geliştirilmesine yönelik hususların belirlenmesi olarak tarif etti.