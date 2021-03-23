Enflasyonla mücadelede kararlılık vurgusu

Başkan Şahap Kavcıoğlu, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Kavcıoğlu, kurumun önemli adımlar atacağını kaydetti. TCMB’nin belirlenmiş görev ve yetkiler çerçevesinde enflasyonda kalıcı düşüşü sağlamak için para politikası araçlarını etkin bir şekilde kullanmaya devam edeceğini belirten Kavcıoğlu, şunları dile getirdi: “Enflasyondaki gerileme, ülke risk primlerindeki düşüş ve finansman maliyetlerindeki kalıcı iyileşme yoluyla makroekonomik istikrarı olumlu etkilerken; yatırım, üretim, ihracat ile istihdamı artırıcı sürdürülebilir büyüme için de gerekli koşulların oluşmasına katkı sağlayacaktır. Bu bağlamda Para Politikası Kurulu (PPK) toplantıları, daha önce kamuoyuna ilan edilen takvime uygun şekilde yapılacak. Uygulanacak politikalarda şeffaflık ve öngörülebilirlik ilkeleri doğrultusunda tüm paydaşlarla iletişim kanalları etkin bir şekilde kullanılacaktır.”