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Ekonomi Enflasyona en büyük katkı gıdadan
Ekonomi

Enflasyona en büyük katkı gıdadan

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Aylık Fiyat Gelişmeleri Raporu’na göre ekimde tüketici yıllık enflasyonu enerji ve alkol-tütün-altın hariç tüm alt gruplarda yükseldi. Bu yükselişe en belirgin katkı 1.32 puanla gıda grubundan geldi.

Yeniakit Publisher
2022-11-05 13:26:00 -
Enflasyona en büyük katkı gıdadan

Katkı oranı temel malda 0.66 puan, hizmette 0.51 puan artarken enerjide 0.28 puan ve alkol-tütün-altın grubunda 0.15 puan azaldı.

Hizmet fiyatları ekimde yüzde 2.63 yükselirken grup yıllık enflasyonu 2.48 puan artışla yüzde 60.24’e vardı. Bu dönemde yıllık enflasyon, kira ve ulaştırma hizmetlerinde daha güçlü olmak üzere tüm alt gruplarda arttı.

Kirada aylık artış yüzde 4.87 düzeyinde gerçekleşti ve yıllık enflasyon yüzde 41.24’e ulaştı. Kira alt grubunda aylık artış bir miktar gerilese de yüksek seviyesini korudu.

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