Enflasyon sonrası memur emekli maaşlar ne kadar olacak? Memur ve sosyal yardım ödemeleri değişiyor mu?

Enflasyon rakamları yalnızca maaşları değil, sosyal yardım ödemelerini de yakından ilgilendiriyor. Yarın saat 10.00’da açıklanacak veriler; aile destekleri, engelli aylıkları ve evde bakım yardımı gibi pek çok kalemin 2026 yılındaki yeni tutarlarını belirleyecek. Memur maaş katsayısında yapılacak artış, sosyal hizmet modelleri kapsamındaki ödemelere de aynı oranda yansıtılacak.

MEMUR VE EMEKLİ MAAŞLARINDA BEKLENTİ NE?

2026 yılının ilk altı ayı için belirlenen %11’lik toplu sözleşme zammına, 2025’in ikinci yarısından gelen enflasyon farkı eklenecek. Mevcut verilere göre memur ve memur emeklileri için kümülatif artışın %17,57 ile %20 bandında gerçekleşmesi öngörülüyor. Ayrıca 2026 yılı itibarıyla taban aylıklara uygulanacak olan 1.000 TL’lik ek artış da bordrolara yansıyacak. Kesin rakamlar, yarın açıklanacak aralık ayı enflasyon farkıyla resmiyet kazanacak.

SOSYAL YARDIM ÖDEMELERİNDE YENİ TABLO

Memur maaş katsayısındaki artışla birlikte sosyal destek ödemelerinde de önemli bir yükseliş yaşanacak. İşte tahmini yeni tutarlar:

65 Yaş Aylığı: 5.390 TL’den yaklaşık 6.330 TL - 7.065 TL seviyesine çıkması bekleniyor.

Evde Bakım Maaşı: 11.700 TL bandında olan ödemenin 13.500 TL - 14.000 TL aralığına yükselmesi öngörülüyor.

Engelli Aylığı (%40-69): Yaklaşık 5.000 TL seviyelerine, %70 ve üzeri engel oranı olanlarda ise 7.500 TL üzerine çıkacağı tahmin ediliyor.

SED Ödemeleri: Çocukların eğitim kademesine göre verilen sosyal ve ekonomik destek ödemeleri de aynı katsayı oranında artırılacak.

AİLE DESTEK PROGRAMI VE ÖDEME TAKVİMİ

Vatandaşların en çok merak ettiği konulardan biri olan "Aile Destek Programı" ödemeleri, memur maaş zammına doğrudan endeksli olmayıp Kabine kararıyla belirleniyor. Sosyal yardım alan vatandaşlar için zamlı ödemelerin şubat ayından itibaren hesaplara yatırılması, ocak ayı farklarının ise geriye dönük olarak ödenmesi bekleniyor. Bakanlığın verileri hızlıca güncellemesi durumunda, 15 Ocak sonrası bazı ödemelerin doğrudan zamlı yatma ihtimali de bulunuyor.