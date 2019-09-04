Enflasyon son 15 ayın en düşüğüne geriledi

Ekonomide toparlanma devam ederken fiyat artışı da hız kesti. Ağustos’ta yıllık enflasyon yüzde 15,01 ile son 15 ayın en düşük seviyesine geriledi. Ağustos ayında tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yüzde 0,86 ile piyasa beklentisinin oldukça altında artış göstererek, bu yılın en düşük ikinci aylık enflasyonu görüldü. Yıllık enflasyon da 1,64 puan azalarak yüzde 16,65’ten yüzde 15,01’e geriledi. Böylece yıllık enflasyon son 15 ayın en düşük seviyesine gerilemiş oldu.

Beklentilerin altında gerçekleşti

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi ise (Yİ-ÜFE) ağustosta yüzde 0,59 düşüş gösterdi. Yİ-ÜFE Ağustos 2018’e kıyasla da yüzde 13,45 arttı. AA Finans Analisti ve ekonomist Haluk Bürümcekçi, ağustos ayında TÜFE’nin yüzde 0,86 artışla yüzde 1,34 artış yönündeki medyan beklentinin altında gerçekleştiğini belirtti.

Üçüncü çeyrekte tek haneli enflasyon

Enflasyonun geçen yıla göre belirgin gerilemesinde, gıda fiyatlarındaki düşüşün devam etmesi ve gıda dışı diğer gruplarda artışların kur şokunun yaşandığı geçen yıla göre ılımlı kalmasının etkili olduğunu söyleyen Bürümcekçi, ağustosta, meyve-sebze dışı diğer işlenmemiş gıda fiyatlarındaki düşüşün gıda enflasyonunu aşağı çekerken, enerji grubunda yüzde 0,34 ile geçen yılın çok altında artış izlendiğini kaydetti. Son günlerdeki değer kaybının bir kur atağına dönüşmediği durumda geçen yılın oluşturduğu lehte güçlü baz etkisi nedeniyle yıllık enflasyonun düşüşünü sürdürerek üçüncü çeyrekte baz etkisi ile tek haneye gerilemesinin olası olduğuna dikkati çeken Bürümcekçi, “Son çeyrekte ise tekrar yükselerek yılı yüzde 13 civarında bitirmesi olası duruyor” diye konuştu.

Kuru soğan fiyatında rekor düşüş

Tüketici fiyatları bazında ağustos ayında en yüksek fiyat artışı, yüzde 23,35 ile salatalıkta gerçekleşti. Geçen ay fiyatı en fazla düşen ürünlerin başında ise yüzde 29,82 ile sivri biber gelirken bir dönem fiyat artışı ile gündeme oturan kuru soğanın fiyatı ağustos ayında yüzde 22,38 geriledi.

Fiyatı en çok artan ürünler

-Salatalık/yüzde 23,35

-Sigaralar/yüzde 20,44

-Doğalgaz/yüzde 14,64

-Domates/yüzde 12,73

-Sarımsak/yüzde 10,95

Ağustosta fiyatı en fazla düşen ürünler

-Patates/yüzde -12,74

-Armut/yüzde -13,67

-Havuç/yüzde -16,35

-Kuru soğan/yüzde -22,38

-Sivri biber/yüzde -29,82