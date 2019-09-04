0553 313 94 23

Enflasyon son 15 ayın en düşüğüne geriledi

Aşağı yönlü gidişat devam edecek, ekonomi nefes alacak... Ağustos’ta yıllık enflasyon yüzde 15.01 ile son 15 ayın en düşük seviyesine indi. Bir dönem fiyat artışıyla rekor kıran kuru soğan, fiyatı en çok düşen ürün oldu. Ekonomistler, yıllık enflasyonun düşüşünü sürdürerek üçüncü çeyrekte baz etkisi ile tek haneye gerilemesini bekliyor.

04 Eylül 2019 Çarşamba 10:34
Enflasyon son 15 ayın en düşüğüne geriledi

Ekonomide toparlanma devam ederken fiyat artışı da hız kesti. Ağustos’ta yıllık enflasyon yüzde 15,01 ile son 15 ayın en düşük seviyesine geriledi. Ağustos ayında tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yüzde 0,86 ile piyasa beklentisinin oldukça altında artış göstererek, bu yılın en düşük ikinci aylık enflasyonu görüldü. Yıllık enflasyon da 1,64 puan azalarak yüzde 16,65’ten yüzde 15,01’e geriledi. Böylece yıllık enflasyon son 15 ayın en düşük seviyesine gerilemiş oldu.

Beklentilerin altında gerçekleşti

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi ise (Yİ-ÜFE) ağustosta yüzde 0,59 düşüş gösterdi. Yİ-ÜFE Ağustos 2018’e kıyasla da yüzde 13,45 arttı. AA Finans Analisti ve ekonomist Haluk Bürümcekçi, ağustos ayında TÜFE’nin yüzde 0,86 artışla yüzde 1,34 artış yönündeki medyan beklentinin altında gerçekleştiğini belirtti.

Üçüncü çeyrekte tek haneli enflasyon

Enflasyonun geçen yıla göre belirgin gerilemesinde, gıda fiyatlarındaki düşüşün devam etmesi ve gıda dışı diğer gruplarda artışların kur şokunun yaşandığı geçen yıla göre ılımlı kalmasının etkili olduğunu söyleyen Bürümcekçi, ağustosta, meyve-sebze dışı diğer işlenmemiş gıda fiyatlarındaki düşüşün gıda enflasyonunu aşağı çekerken, enerji grubunda yüzde 0,34 ile geçen yılın çok altında artış izlendiğini kaydetti. Son günlerdeki değer kaybının bir kur atağına dönüşmediği durumda geçen yılın oluşturduğu lehte güçlü baz etkisi nedeniyle yıllık enflasyonun düşüşünü sürdürerek üçüncü çeyrekte baz etkisi ile tek haneye gerilemesinin olası olduğuna dikkati çeken Bürümcekçi, “Son çeyrekte ise tekrar yükselerek yılı yüzde 13 civarında bitirmesi olası duruyor” diye konuştu.

Kuru soğan fiyatında rekor düşüş

Tüketici fiyatları bazında ağustos ayında en yüksek fiyat artışı, yüzde 23,35 ile salatalıkta gerçekleşti. Geçen ay fiyatı en fazla düşen ürünlerin başında ise yüzde 29,82 ile sivri biber gelirken bir dönem fiyat artışı ile gündeme oturan kuru soğanın fiyatı ağustos ayında yüzde 22,38 geriledi.

Fiyatı en çok artan ürünler

-Salatalık/yüzde 23,35

-Sigaralar/yüzde 20,44

-Doğalgaz/yüzde 14,64

-Domates/yüzde 12,73

-Sarımsak/yüzde 10,95

Ağustosta fiyatı en fazla düşen ürünler

-Patates/yüzde -12,74

-Armut/yüzde -13,67

-Havuç/yüzde -16,35

-Kuru soğan/yüzde -22,38

-Sivri biber/yüzde -29,82

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 04 Eylül 2019 Çarşamba 10:34
  1. yıllık enflasyon
  2. tüketici fiyat endeksi
  3. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)
  4. TÜFE
  5. Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE)
  6. ekonomist Haluk Bürümcekçi
  7. Tüketici fiyatları

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Acılı anne isyan etti: Oğlumu onlara bırakmayacağım
    1. Acılı anne isyan etti: Oğlumu onlara..
    2. Müge Anlı'da neler oldu? 20 yıllık..
    3. Partizan, Markovic'i transfer etti
    4. İzmit Belediyesi meclisinde 15 gündem..
    5. Rektör Şenocak’tan Bakanlar Pakdemirli..
    6. Avrupa derin kriz sendromuna girdi
    7. Prof. Dr. Çınar: “Görevimiz doğaya..
    8. Lüks yatın deposu 2 milyon 200 bin..
    9. Trafiğe 7 ayda 380 bin 834 aracın..
    10. Denetimli serbestlik hükümlüleri..
    11. TİKA, Musul'da köprü onaracak
    12. Başkan Tarhan’dan en az oy aldığı Tol..
    13. TÜSEB’den Sistem Biyolojisi ve..
    14. “Faiz indirimi devam edecek”
    15. Aşkale hayran bıraktı
    16. Kovanları çalarken arıların soktuğu..
    17. (Özel) 2,5 yaşındaki çocuğu içki..
    18. Eskişehir’de araç sayısı artmaya devam..
    19. Ankara kulisleri bu gelişmeyle..
    20. Araç sahiplerine müjde! İndirim geliyor
    21. (Özel) Yok olmasın diye gözü gibi..
    22. Malatya’da 2 bin 20 kök kenevir ele..
    23. Oğlunun ölümcül hastalığı için yardım..
    24. İngiltere’de rekor uyuşturucu vurgunu
    25. Şehit Babası Sekin;"Külliyeye sahip..
    26. THY’den Kuzey Avrupa kampanyası
    27. Ani fren yapan motosiklet devrildi: 3..
    28. Merkez Bankası Ağustos Ayı Fiyat..
    29. Gram altın 280 lira seviyelerinde
    30. Türk fındığına kara propaganda
    “Haşim Kılıç’ın ortada bırakmasını doğru bulmuyorum”
    “Haşim Kılıç’ın ortada bırakmasını doğru bulmuyorum”
    Feyzioğlu'ndan dikkat çeken öneri: Dolar 2 TL düşer!..
    Feyzioğlu'ndan dikkat çeken öneri: Dolar 2 TL düşer!..
    Selçuk Özdağ, CHP'ye göz kırptı!
    Selçuk Özdağ, CHP'ye göz kırptı!
    Tahliye kararı verilmişti! Başsavcılık Demirtaş için harekete geçti
    Tahliye kararı verilmişti! Başsavcılık Demirtaş için harekete geçti
    Yeni Asya'da neler oluyor? FETÖ destekçisi Kâzım Güleçyüz kovuldu! Harcadığı isim göreve getirildi
    Yeni Asya'da neler oluyor? FETÖ destekçisi Kâzım Güleçyüz kovuldu! Harcadığı isim göreve getirildi

    Günün Karikatürü

    04 Eylül 2019
    İkiyüzlü ABD'den bir alçaklık daha! "Türkiye size dokunamaz"
    İkiyüzlü ABD'den bir alçaklık daha! "Türkiye size dokunamaz"
    Görevden alınan 41 belediye başkanı hakkında karar verildi
    Görevden alınan 41 belediye başkanı hakkında karar verildi