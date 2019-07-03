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Enflasyon haziranda yüzde 0,03 artarken, yıllık bazda yüzde 15,72 oldu.

03 Temmuz 2019 Çarşamba 10:02
Enflasyon haziranda yüzde 0,03 artarken, yıllık bazda yüzde 15,72 oldu.
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Haber Tarihi: 03 Temmuz 2019 Çarşamba 10:02
  1. Enflasyon
  2. flaş

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