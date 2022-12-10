Enflasyon düşüşe geçecek

Avdagiç, bu düşüşün enflasyona karşı bir mücadele fırsatına çevrilebileceğinin altını çizdi.

İTO Meclisi’ne hitap eden Avdagiç, 2023 yılında birinci önceliğin yüksek enflasyonun hızla kontrol altına alınması olduğuna da dikkat çekerek, “Asıl hedef ise tüketici fiyatlarının kalıcı olarak tek haneye indirilmesi. Bunun için uyumlu para ve maliye politikaları uygulanmalı. Üretim açığını kapatacak kısa, orta ve uzun vadeli planlar ile programlar da devreye alınmalı” dedi.

Toyekûn mücadele vurgusu

Enflasyon belasının kısa sürede alt edilmesi için bundan sonra da ellerini taşın altına koymaktan çekinmeyeceklerini belirten Avdagiç, “Bu noktada oluşturulacak bir toplumsal mutabakat ve topyekûn mücadele planı duyarlılığı arttıracağı gibi bozulan fiyatlama davranışlarını hızla düzeltecek” şeklinde konuştu.

Avdagiç, “Tarımsal girdi ve üretici fiyatlarında yüksek artışlar görüldüğü unutulmamalı. Gıda enflasyonunda ortalamanın üzerinde seyreden fiyatlar dikkatle izlenmeli. Dünyanın önde gelen tarım üreticilerinden biri olan ülkemizin avantajları ortaya çıkarılmalı. Tarım ve hayvancılık üstün olduğumuz alanlara dönüştürülmeli” uyarılarında bulundu.

Kefalet hacmi genişletilmeli

Ayrıca finansman sorununun varlığını ve önemini koruduğuna işaret eden Avdagiç, “Krediye erişimi kolay kılacak ilave tedbirler alınması taleplerimizden. Kredi musluklarının açılması büyük önem arz ediyor. Kredi Garanti Fonu (KGF) kaynaklarının artırılması ve kefalet hacminin genişletilmesi de beklentilerimizden” diye konuştu.