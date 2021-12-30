Enflasyon artarsa dolar yükselir mi? Enflasyon yüksek gelirse dolar ne olur?

Yüksek enflasyon doları artırır mı? Aralık ayı enflasyonu ne zaman açıklanacak? Aralık ayı enflasyon oranı 3 Ocak tarihinde açıklanacak. Tüketici Fiyat Endeksi kasım ayında yüzde 3.51 arttı. Yıllık enflasyon yüzde 21.31 oldu. Kasım ayında fiyatı en fazla artan ürün patlıcan olurken, en çok karnabahar ucuzladı. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, katıldığı bir televizyon programında aralık ayına ilişkin yüksek enflasyon rakamının beklendiğini söyledi. Bakan Nebati’nin yüksek enflasyon açıklaması sonrası vatandaşlar ise enflasyon yüksek çıkarak dolar yükselir mi?

Enflasyon yüksek gelirse dolar ne olur?

Enflasyon oranı artarsa ne olur? Herhangi bir ülke ekonomide enflasyonun yükselmesi, artması olumsuz bir durumu işaret etmektedir. Yüksek enflasyon, paranın satın alma gücünü azaltır. Yaşam maliyetini artırır. Mesela, elimizdeki para ile satın alabildiğimiz mal veya hizmet sayısı enflasyonun yükselmesi nedeniyle azalır. Enflasyon rakamları yüksek gelirse dolar kuru yükselir.

Aralık ayı enflasyon ne kadar?

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati aralık ayı enflasyon rakamlarına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Aralık ayında yüksek enflasyon rakamlarının geleceğini vurgulayan Bakan Nebati, yaza doğru enflasyon diye bir şey kalmayacağını söyledi. İşte Bakan Nebati’nin enflasyon açıklamalarına ilişkin o ifadeleri: “Enflasyon aralık ayı itibarıyla 1 birim yüksek gelmiş olacak. Bu yükseklik kısa sürede negatife dönecek çünkü özellikle yüksek bazla gideceğiz. Bu enflasyona karşı bizim sıkı mücadelemiz başlayacak. Bu kara tablonun üzerinde gelecek her şey bizi ak tabloya doğru götürecek.

TÜİK 550 bin kalemde fiyat sorgulaması yapıyor. Aralık ayının ilk üç haftası çıktı, dördüncü haftasında daha fiyat düzeltmeleri yapılmadı. Fiyat düzeltmeleri yapılmadığı için enflasyon aralık ayına yapıştı. Döviz kurunun yüksekliğinden kaynaklanan sıkıntı giderildiği için köpükler gidiyor, enflasyona bunun da pozitif yönde etkisi olacak. 2023'e girerken enflasyon diye bir olgumuz kalmayacak. Çünkü bu, olumlu bir kısır döngüye girdi. Makroekonomik göstergelerde problemimiz yok; tüketicide, bireylerde psikoloji düzeldi; salgınla ilgili ciddi bir savaşım var; turizm gelirlerinde patlama bekliyoruz; emtia fiyatlarında düşme eğilimi başladı; tüm bunları topladığımızda biz bunun enflasyona yansımasını pozitif şekilde göreceğiz. Bundan sonraki aylarda düşme, 2023 Ocak ayına geldiğimizde bu işlerin çok iyi bir noktaya geldiğini hep beraber göreceğiz. Yaza şunu göreceğiz. Bizim enflasyonla ilgili bir avantajımız var: Yaşadık ve çözdük. Sorunu biliyoruz, çözümünü biliyoruz. Cari fazlaya gittiğimiz bir dönem olacak yaza doğru.”