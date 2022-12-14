Enflasyon altına doping yaptı! Altı yılın en yüksek seviyesi

Altın fiyatları dün açıklanan ve beklenenden düşük gelen ABD enflasyon verisinin ardından yükselirken bugün sabah saatlerinde yatay seyretti. Değerli metal dün yaşanan sert yükselişle birlikte altı ayın en yüksek seviyesine yaklaştı.

Dün ABD'de açıklanan enflasyon verisinin yıllık yüzde 7,1 ile beklentilerin altında gelmesi ile birlikte ABD tahvil faizleri ve dolar endeksinde yaşanan geri çekilme ile ons altın fiyatı 1820 dolar seviyesi üzerini test etti.

PİYASALARDA RALLİ

ABD tüketici fiyatları verisi, enflasyonun zirve seviyeyi gördüğü, faiz artırımlarının hızının yavaşlayacağı ve 2023’te artırımların tamamen biteceği beklentilerini kuvvetlendirdi. Veri ardından ardından tahvil fiyatları yükseldi, dolar değer kaybetti. Doların düşmesi ise altını destekledi.

Piyasalar ABD Merkez Bankası’nın (Fed) bu akşam sona erecek politika toplantısında faiz artırımlarının hızını yavaşlatacağını ve 50 baz büyüklüğünde artırıma giderek faizleri yüzde 4,25 ve yüzde 4,5 aralığına yükselteceğini fiyatlıyor. Piyasalar enflasyon verisinin ardından Fed’e odaklanırken, toplantıdan sonra Fed Başkanı Jerome Powell’in yapacağı konuşma da yakından izlenecek.

Fed’in bu yıl yaptığı bir dizi sert faiz artırımları doları güçlendirirken herhangi bir faiz getirisi olmayan değerli metal piyasalarını sarsmıştı. Fed’in faiz artışlarında herhangi bir yavaşlamaya gitmesinin altın piyasasına fayda sağlayabileceği düşünülüyor.

ALTIN PİYAYASINDA SON DURUM

Dün, güne ons başına 1780 dolardan başlayan altın enflasyonun açıklanmasının ardından 1820 doları gördü. Bugün ise güne 1810 dolardan başlayan ons altın sabah saatlerine göre yatay seyrederek ons başına 1811 dolardan işlem gördü.

Önceki güne güne 1066 liradan başlayan gram altın ise 1093 liraya yükselerek tarihi rekor kırdı. Gram altın günü 1085 liradan kapattı. Bugün ise güne 1085 liradan başlayan gram altın sabah saatlerinde yatay seyrederek 1084 liradan işlem gördü.

Çeyrek altın ise sabah saatlerinde 1768 TL alış ve 1793 TL satış, Cumhuriyet altını ise 7 bin 84 TL alış ve 7 bin 153 satış fiyatıyla işlem gördü.

‘FED SONRASI OYNAKLIK ARTABİLİR’

Ahlatcı Yatırım’ın konu ile ilgili günlük bülteninde, altında yukarı yönlü beklentinin devam ettiği belirtilirken Fed toplantısı sonrası fiyatlamalarda oynaklığın artabileceği belirtildi.

Ahlatcı Yatırım Sabah Bülteni’nde konu ilgili şu ifadelere yer verildi:

“Gram altında özellikle kurda ve ons altında geri çekilmelerin sınırlı kalması sonrasında gerçekleşen yükselişlere paralel yukarı yönlü beklentinin devam ettiğini söyleyebiliriz. Dün ABD enflasyon verisi her iki üründe de etkili olurken bugün Fed toplantısı sonrası fiyatlamalarda oynaklık artabilir.

Bu nedenle ABD dolarında yaşanan değer kayıpları kur tarafına sınırlı etkisi olurken, ons altında yükselişin devam etmesine neden olması ile birlikte gram altında da yükseliş yaşanmaya devam edebilir.”