Enfes görüntüler! Ankara'da şiir gibi gece...
Başkent Ankara'da akşam saatlerinde görülen dolunay enfes görüntüler oluşturdu.23 Eylül 2018 Pazar 20:27
Başkent Ankara'da bu akşam saatlerinde görülen enfes görüntüler oluşturdu. Şehrin farklı noktalarından görülen dolunay, fotoğraflanarak ölümsüzleştirildi.
Akşam saatlerinde Ankara semalarında beliren dolunay, günbatımı renkleri ile güzel görüntü oluşturdu.
Ankara semalarında beliren dolunay, Esenboğa Havalimanı'na inmek üzere alçalan uçaklar ile harika görüntüler oluşturdu.
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