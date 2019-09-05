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Enez'de 70 düzensiz göçmen yakalandı

Edirne'nin Enez ilçesinde denizde 70 düzensiz göçmen yakalandı.

05 Eylül 2019 Perşembe 12:37
Enez'de 70 düzensiz göçmen yakalandı

Sahil Güvenlik botu ve mobil radarı, Enez açıklarında lastik bot hareketliliği tespit etti.

Bölgeye giden ekiplerce durdurulan lastik botlarda,Yunanistan'a kaçma girişiminde bulunan Özbekistan, İran, Afganistan uyruklu 20'si çocuk 70 düzensiz göçmen yakalandı.

Karaya çıkarılan düzensiz göçmenler, sağlık kontrolleri sonrası Edirne İl Göç İdaresine teslim edildi.

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Haber Tarihi: 05 Eylül 2019 Perşembe 12:37
  1. Edirne'nin Enez ilçesi
  2. sahil güvenlik botu
  3. Yunanistan
  4. Edirne İl Göç İdaresi
  5. Özbekistan
  6. İran
  7. Afganistan
  8. düzensiz göçmenler
  9. lastik bot

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