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Enez açıklarında yurt dışını kaçmak isteyen 68 düzensiz göçmen yakalandı

Edirne'nin Enez ilçesi açıklarında lastik botla yurt dışına kaçma girişiminde bulunan 68 düzensiz göçmen yakalandı.

22 Ağustos 2019 Perşembe 12:10
Enez açıklarında yurt dışını kaçmak isteyen 68 düzensiz göçmen yakalandı

Sahil Güvenlik botu Enez açıklarında lastik bot hareketliliği tespit etti. 

Durdurulan iki botta 32'si çocuk Afganistan ve Özbekistan uyruklu 68 düzensiz göçmen yakalandı. 

Karaya çıkarılan düzensiz göçmenler, sağlık kontrolleri sonrası Edirne İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.

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Haber Tarihi: 22 Ağustos 2019 Perşembe 12:10
  1. Sahil Güvenlik botu
  2. Enez açıkları
  3. Afganistan
  4. Özbekistan uyruklu
  5. düzensiz göçmenler
  6. Edirne İl Göç İdaresi

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