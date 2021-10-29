  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Enes Ünal'ın golü Getafe'yi kurtaramadı
Spor

Enes Ünal'ın golü Getafe'yi kurtaramadı

Getafe, İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 11. haftasında deplasmanda Granada ile 1-1'lik skorla berabere kaldı.

Yeniakit Publisher
2021-10-29 00:51:00 -
Enes Ünal'ın golü Getafe'yi kurtaramadı

Getafe, milli futbolcu Enes Ünal'ın 35. dakikada attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. Ay-yıldızlı oyuncu, bu sezonki ilk golünü kaydetti.

Ev sahibi Granada, maçın 78. dakikasında Luis Suarez ile penaltı vuruşundan faydalanamazken, 90+7. dakikada Jorge Molina'nın kafa vuruşuyla kaydettiği golle maçın skorunu 1-1 olarak belirledi.

Getafe'de ilk 11'de sahaya çıkan Enes Ünal, yerini 86. dakikada Jonathan Silva'ya bıraktı.

Ligde son sıradaki Getafe'nin 3 puanı bulunurken, Granada ise 8 puanla 17. durumda yer alıyor.

Diğer yandan İspanyol basını, Getafe'de öne çıkan tek ismin Enes Ünal olduğunu, Türk futbolcunun sezon başına nazaran kendisini geliştirdiğini yazdı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
CHP ve İYİ Parti 'tezkere' çatlağı derinleşiyor: Ya Erdoğan Akşener'e 'gel' derse?
Gündem

CHP ve İYİ Parti 'tezkere' çatlağı derinleşiyor: Ya Erdoğan Akşener'e 'gel' derse?

CHP ve İYİ Parti arasında yaşanan 'tezkere' çatlağına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Can Ataklı, "Recep Tayyip Erdoğan, Meral Akşener'i ..
'Yalanın merkezi' Halk TV kepenk indirdi! Hepsinin işine son verildi
Medya

'Yalanın merkezi' Halk TV kepenk indirdi! Hepsinin işine son verildi

Devletin alenen karalandığı Halk TV, Ankara bürosunu kapatma kararı alarak çalışanların işine son verdi.
Aşıya ve İklim anlaşmasına karşı çıktı ve uyardı: Bu lideri kaybetmeyin!
Gündem

Aşıya ve İklim anlaşmasına karşı çıktı ve uyardı: Bu lideri kaybetmeyin!

10 büyükelçiye rest çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasi zaferi kazandığını kaydeden Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu, Paris İklim Anlaşması ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay