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Enes Kanter’in yargılanmasına devam edildi

Sosyal medya hesabı üzerinden TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu’na hakaret ettiği iddia edilen Enes Kanter’in yargılanmasına devam edildi.

10 Eylül 2019 Salı 13:55
Enes Kanter’in yargılanmasına devam edildi

Sosyal medya hesabı üzerinden TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu’na hakaret ettiği iddia edilen Enes Kanter’in yargılanmasına devam edildi. Duruşma, eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.


Sosyal medya hesabı üzerinden Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu’na hakaret ettiği gerekçesiyle 2 yıla kadar hapsi istenen FETÖ şüphelisi Enes Kanter’in yargılanmasına devam edildi. İstanbul 39. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya Türkoğlu’nun avukatı katılırken, Kanter ve avukatı katılmadı.


Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Kanter’in hakkındaki yakalama kararının infazının beklenmesine ve dosyadaki bazı eksikliklerin giderilmesine yönelik duruşmayı 28 Ocak 2020’ye erteledi.


İddianameden


İddianamede, sanık Kanter’in yurtdışında olduğu ve başka davada FETÖ’den yakalama kararı olduğu belirtildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Kanter’in sosyal medya hesabında Türkoğlu hakkında yazdıklarına yer verilirken, ‘alenen hakaret’ suçundan 1 yıl ile 2 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

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Haber Tarihi: 10 Eylül 2019 Salı 13:55
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