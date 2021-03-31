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Medya Enes Batur’un dünyası yıkıldı! Resmen yasaklandı
Medya

Enes Batur’un dünyası yıkıldı! Resmen yasaklandı

Sosyal medya fenomeni olarak lanse edilen Enes Batur’a Youtube’dan şok haber geldi.

Yeniakit Publisher
2021-03-31 16:27:00 -
Enes Batur’un dünyası yıkıldı! Resmen yasaklandı

Yaptığı kaza ile hatırlanan YouTuber Enes Batur, Topluluk Kuralları'nı ihlal etmesi nedeniyle ceza aldı.

Yaptığı bir açıklamayla söz konusu yasağı duyuran Batur, yüklemek istediği videonun 15 milyon aboneye özel bir içerik olduğunu dile getirse de kendini kurtaramadı.

Batur, "Sinir krizi geçireceğim. 5 yıl önce yayınladığım bir video yüzünden ihtar aldım. Video yüklemem yasaklandı" dedi.

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