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Medya Enes Batur, Yusuf Aktaş, Başak Karahan gibi 'fenomenler' emniyette
Medya

Enes Batur, Yusuf Aktaş, Başak Karahan gibi 'fenomenler' emniyette

Yayınladıkları videolarla gençleri adeta zehirleyen ve kendilerini 'sosyal medya fenomeni' tanımlayan Enes Batur, Yusuf Aktaş, Başak Karahan, Kemalcan Parlak, Ferit Karakaya, Cantuğ Özsoy, Pelin Baymazoğlu, Ahmet Sonuç, Taner Yeşildağ başta olmak üzere 15 fenomen, haklarında başlatılan adli soruşturma kapsamında İstanbul Mali Şube Müdürlüğü’nde ifade veriyor.

Yeniakit Publisher
2021-08-26 15:47:00 -
Enes Batur, Yusuf Aktaş, Başak Karahan gibi 'fenomenler' emniyette

Sosyal medyadan yayınladıkları videolarla gençleri adeta zehirleyen 'fenomenler' haklarında başlatılan adli soruşturma kapsamında İstanbul Mali Şube Müdürlüğü’nde ifade veriyor.

Aralarında Enes Batur, Yusuf Aktaş (Reynmen), Başak Karahan, Kemalcan Parlak, Ferit Karakaya, Cantuğ Özsoy, Pelin Baymazoğlu, Ahmet Sonuç, Taner Yeşildağ'ın olduğu 15 fenomenin daha fazla takipçi kazanmak adına gerçekleştirdikleri kura-çekiliş videoları, geçtiğimiz yılbaşında denetime takılmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında bugün "fenomenler" İstanbul Mali Şube Müdürlüğüne geldi.

Fenomen Başak Karahan, Cantuğ Özsoy, Damlanır Altun, Ferit Karakaya gibi isimlerin ifadeleri alınma işlemi sürerken toplamda 15 fenomenin soruşturma kapsamında gün içerisinde müdürlükte ifadelerinin alınması bekleniyor.

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