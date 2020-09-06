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Ekonomi Enerjisa’nın 18 santraline ‘Covid-19 Güvenli Üretim Belgesi’
Ekonomi

Enerjisa’nın 18 santraline ‘Covid-19 Güvenli Üretim Belgesi’

Sabancı Holding iştiraklerinden Enerjisa Üretim’in 18 santraline Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından ‘Covid-19 Güvenli Üretim Belgesi’ verildi.

Yeniakit Publisher
2020-09-06 09:14:00 -
Enerjisa’nın 18 santraline ‘Covid-19 Güvenli Üretim Belgesi’

Pandeminin yayılımını önlemek için gerekli tüm adımları atan iştirake takdir yağıyor. Sabancı Holding Enerji Grup Başkanı Kıvanç Zaimler, TSE’nin kontrol denetimlerini başarıyla tamamlamaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi. ‘Covid-19 Güvenli Üretim Belgesi’nin öneminin giderek arttığına vurgu yapan Zaimler, “Bundan böyle yabancı müşteriler, firmaların hijyen şartlarını uyup uymadıklarına daha çok dikkat edecekler. Artık güvenli üretim yapanlar öne çıkacaklar” dedi. Zaimler, ayrıca “TSE uzmanlarına çalışanların iş yerlerine güvenmelerini sağlayıp verimlilik artışlarına katkıda bulunacak, insan sağlığına uygun üretimi teşvik edecek, tüketicilerin hijyen ve sanitasyon konularında tereddütlerini giderecek güçlü bir rehber hazırladıkları için teşekkür ediyorum. Dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgınının ise bir an önce son bulmasını diliyorum” şeklinde konuştu.

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