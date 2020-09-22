Enerjisa’dan 650 milyon euroluk sürdürülebilir kredi sözleşmesi

Enerjisa Üretim Üst Yöneticisi İhsan Erbil Bayçöl, Enerjisa Üretim’in, bugün yüzde 56’sı yerli ve yenilenebilir kaynaklardan oluşan 21 santral yatırımıyla enerjinin kesintisiz arzı için üretmeye devam ettiğini söyledi. Geçen yıl ikincisi gerçekleştirilen rüzgar Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) ihalesinde projeleriyle 500 megavatlık kapasite kazandıklarını vurgulayan Bayçöl, şu ifadeleri kullandı: “Aydın ve Çanakkale bölgelerine yapacağımız rüzgar santralleri yatırımlarıyla, toplam üretim kapasitemizi 4 bin 107 megavata yükseltme ve portföyümüzdeki yeşil yatırımların payını çok daha yukarılara çekme potansiyelini yakaladık. Enerjisa Üretim olarak hem bu yükseliş ivmesini devam ettirmek hem de bizim için stratejik önceliklerimizden biri olan yenilebilir alanda yeni yatırımlar gerçekleştirmek en önemli önceliklerimiz arasında. 7 banka ile imzaladığımız Türkiye’nin en büyük Sürdürülebilirlikle Bağlantılı Kredi Sözleşmesi, bu potansiyeli hayata geçirmemize destek olacak.”