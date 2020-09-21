Enerjisa'dan 650 milyon avroluk sürdürülebilir kredi sözleşmesi

İZMİR (AA) - Enerjisa Üretim Santralleri AŞ, 7 bankayla 650 milyon avroluk "Sürdürülebilirlikle Bağlantılı Kredi Sözleşmesi" imzaladı.

Enerjisa Üretim Santralleri AŞ'den yapılan açıklamaya göre, şirket, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen hız kesmeyerek ağustos ayında toplam hacmi 1,5 trilyon doları geçen sürdürülebilir borçlanma araçlarından biri olan Sürdürülebilirlikle Bağlantılı Kredi Mekanizmasından faydalanacak.

Enerjisa Üretim, bu kapsamda iki önemli alanda sürdürülebilirlik çalışmalarına hız verecek. Şirket, bir taraftan enerji yatırımları portföyünde yenilenebilir enerji payını önemli oranda artıracağını taahhüt ederken, diğer yandan cinsiyet eşitliğinde de uluslararası ölçekte en iyi standartlara çıkmak için çalışacak.

Sözleşmeyle, şirket kuruluş aşamasında aldığı uzun vadeli kredileri, bu yeni finansman ile değiştirerek sağlam bilanço yapısını daha da güçlendirdi.

Akbank, Garanti BBVA, İş Bankası, HSBC, ING, TEB ve İşbank AG'nin içinde bulunduğu 7 banka, Sürdürülebilir Kredi Mekanizması kurallarına göre finansman sağlayacak. Sözleşme, nakit ve döviz dengesini göz önünde bulundurarak kredi miktarını azaltmakla birlikte şirketin stratejik hedeflerinin sağlanması adına yeni bir finansal paket sunacak.

Açıklamaya göre, finansal yapılanmasını, operasyonel yapısı ve stratejik hedefleriyle ile uyumlu hale getirme kararı alan Enerjisa Üretim, 650 milyon avroluk sözleşmeyle yakın dönem içinde devreye alacağı yenilenebilir enerji yatırımlarına da güçlü bir destek oluşturdu. Finansman paketi, ekonomi çevrelerinde genel olarak Türkiye yenilenebilir enerji piyasalarına ve özellikle Enerjisa Üretim’e olan güvenin somut göstergesi olarak kabul edildi.

Krediye katılan bankaların yaptığı ortak açıklamada da "Bu sözleşme, Türkiye'ye ve enerji piyasalarına olan güvenimizin önemli bir işaretidir. Sektörün lider oyuncusu Enerjisa Üretim'in bugünkü sağlıklı bilançosu ile düzenli nakit yaratırken, özellikle yenilenebilir büyüme yatırımlarını da hayata geçirecek olması bizim için de bir gurur kaynağıdır." ifadelerine yer verildi.

Türkiye'nin özellikle rüzgar ve güneş alanlarındaki potansiyelinin de altını çizen bankalar, yenilenebilir enerji alanındaki büyüme projelerine her zaman ilgi duyduklarını ve desteklemeye devam edeceklerini belirtti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Enerjisa Üretim Üst Yöneticisi İhsan Erbil Bayçöl, Enerjisa Üretim'in, bugün yüzde 56'sı yerli ve yenilenebilir kaynaklardan oluşan 21 santral yatırımıyla enerjinin kesintisiz arzı için üretmeye devam ettiğini kaydetti.

Geçen yıl ikincisi gerçekleştirilen rüzgar Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) ihalesinde projeleriyle 500 megavatlık kapasite kazandıklarını vurgulayan Bayçöl, şu ifadeleri kullandı:

"Aydın ve Çanakkale bölgelerine yapacağımız rüzgar santralleri yatırımlarıyla, toplam üretim kapasitemizi 4 bin 107 megavata yükseltme ve portföyümüzdeki yeşil yatırımların payını çok daha yukarılara çekme potansiyelini yakaladık. Enerjisa Üretim olarak hem bu yükseliş ivmesini devam ettirmek hem de bizim için stratejik önceliklerimizden biri olan yenilebilir alanda yeni yatırımlar gerçekleştirmek en önemli önceliklerimiz arasında. 7 banka ile imzaladığımız Türkiye’nin en büyük Sürdürülebilirlikle Bağlantılı Kredi Sözleşmesi, bu potansiyeli hayata geçirmemize destek olacak. Yatırımlarımıza ve çalışmalarımıza, tüm paydaşlarımıza güven vererek ‘sürdürülebilir değer yaratma amacımızla’ devam edeceğiz. Bu büyüme yolculuğumuzda kıymetli bir iş birliği yaptığımız bankalara da bize duydukları güven için çok teşekkür ederim.”

