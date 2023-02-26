Enerjisa Enerji’den 15 milyar liralık yatırım

Enerjisa Enerji, “asrın felaketi” olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından hasar alan elektrik şebekesinin yeniden enerjilendirilmesi ve bölge halkının ihtiyaçlarının giderilmesi için yapılacak ilave yatırımların haricinde Toroslar Bölgesi’ne 370 milyon liralık bir kaynak ayırdı. Söz konusu kaynağın önümüzdeki üç aylık süreçte yaklaşık 1 milyar lira düzeyine çıkması öngörülüyor.

Önemli bir istihdam sağladık

Enerjisa Enerji Üst Yöneticisi (CEO) Murat Pınar, deprem bölgesinde elektrik şebekesinin ve bölge insanlarının yeniden toparlanması için destek olmayı hedeflediklerini belirterek, şu ifadeleri kullandı: “Bunun için, 2023 yılında yatırımlarımızı geçen yıla göre üç katına çıkararak 15 milyar liraya yükseltiyoruz. Bu yatırımın büyük bölümünü depremden etkilenen Toroslar bölgesine şebeke modernizasyonu, teknoloji ve akıllı şebeke uygulamalarıyla aktaracağız. Toroslar bölgesine hizmet ederken önemli bir istihdam da sağladık. Bölgedeki insan kaynağına da yatırım yapmak üzere, sadece konaklama yardımları değil, nitelikli teknik eğitim merkezleri ve yeni enerji teknolojileri alanlarında yeni iş alanları oluşturulacak.” Açıklamada, Enerjisa Enerji tarafından elektrik sorunu yaşayan depremden etkilenen bölgelere kısa süre içinde enerji sağlandığı ve şirketin art arda yaşanan depremlerin oluşturduğu sorunlar sonrasında depremden etkilenen beş şehirden dördünde normal faaliyetlerine başladığı kaydedildi.

Adana, Gaziantep, Kilis ve Osmaniye illerinde elektrik dağıtım şebekeleri ve jeneratörler aracılığıyla enerji arzı yeniden düzenlenerek normale geçiş sağlandı. Hatay’da ise hastaneler, havalimanı, çadır kentler, baz istasyonları, cadde ve sokak aydınlatmaları gibi tüm kritik noktalara elektrik verildi.

15 çalışanını depremde kaybetti

Açıklamaya göre, Toroslar bölgesinde görev yapan 4 bin 507 Enerjisa Enerji çalışanı ve aileleri ciddi şekilde etkilendi. 31 çalışan enkaz altından kurtarıldı, 69 çalışan birinci dereceden yakınını kaybederken, 429 çalışanın ise evleri yıkıldı ya da ağır hasar aldı. Bölgede hayatını kaybeden 15 çalışanı olan Enerjisa Enerji, kendi bünyesinde bulunan Başkent EDAŞ, Ayedaş ve diğer dağıtım bölgelerinden gelen çalışanların oluşturduğu toplamda 3 bin 147 kişilik bir ekiple sahada çalışmaya devam ediyor.

Çalışmalar sürüyor

Bununla birlikte, müşteri hizmetlerinin de aksamaması için afet bölgesinde yer alan 12 Enerjisa Müşteri Hizmet Merkezi’nin sekizi, 34 Enerjisa İşlem Merkezi’nin de 27’si açılarak hizmet vermeye devam ediyor. Enerjisa Enerji yönetim ekipleri, Ayedaş ve Başkent merkez ofis çalışanları dahil olmak üzere şirketteki herkes çalışmalarını sürdürüyor.

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