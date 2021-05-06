Enerjisa Enerji, net karını yüzde 48 arttırdı

Enerjisa Enerji bu yılın ilk çeyreğinde 306 milyon lira şebeke yatırımı gerçekleştirdi. Yüzde 20’si halka açık ve ana sermayedarları Sabancı Holding ve E.ON SE olan Enerjisa Enerji’nin konsolide faaliyet geliri bu yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 28 artışla 1 milyar 628 milyon liraya ulaştı. Enerjisa Enerji Üst Yöneticisi (CEO) Murat Pınar, bu yıl başlayan yeni tarife döneminin yatırımları desteklemeye devam ederken hizmet seviyesinde kalite artışını da desteklediğini belirterek, “Bu konular öncelikli olmaya devam edecektir. Aynı zamanda, salgının damga vurmaya devam ettiği 2021’de de elektrik dağıtım ve satış hizmetini tüm bölgelerimize kesintisiz bir şekilde devam ettirmek ve çalışanlarımızın, tedarikçilerimizin ve müşterilerimizin sağlıkları için gereken tedbirleri en iyi şekilde sağlamak için tüm önlemleri almaya devam edeceğiz” değerlendirmesinde bulundu.