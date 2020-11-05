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Ekonomi Enerjisa, 1,3 milyar lira şebeke yatırımı yaptı
Ekonomi

Enerjisa, 1,3 milyar lira şebeke yatırımı yaptı

Enerjisa Enerji, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının oluşturduğu belirsizliklere rağmen üçüncü çeyrekte de büyüme ivmesini korudu.

Yeniakit Publisher
2020-11-05 17:05:00 -
Enerjisa, 1,3 milyar lira şebeke yatırımı yaptı

Ocak-eylül döneminde 1 milyar 296 milyon lira tutarında şebeke yatırımı gerçekleştiren şirket, konsolide faaliyet gelirini geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20 artırarak 4 milyar 188 milyon liraya çıkardı. Enerjisa Enerji Üst Yöneticisi (CEO) Murat Pınar, Kovid-19 salgını döneminde şirket paydaşlarının sağlığı ve sorumlu kamu hizmeti anlayışıyla temel ihtiyaç olan elektriğin kesintisiz sağlanmasının öncelikleri olduğunu belirtti. Pınar, şu ifadeleri kullandı: “İş sürekliliği ve kriz komitelerimizle operasyonlarımızın sürekliliği için erken ve yerinde aksiyonlar aldık. Türkiye’de normalleşme süreciyle birlikte 3. çeyrekte elektrik talebinde artış gördük. Bu dönemde müşteri odaklı yaklaşımımızla güçlü bir performans gösterdik. Şebeke yatırımlarımız pandeminin etkilerine rağmen 2020 yılının ilk dokuz ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 56 artışla 1 milyar 296 milyon liraya yükseldi. Bu yatırımlarımızın karşılığını alarak, bu dönemde müşterilerimizin yaşamlarını kolaylaştırmaya ve sürdürülebilir çözümler üretmeye devam ettik. Güçlü bilançomuzun desteğiyle önümüzdeki dönemde de kesintisiz enerji temin edebilmek için şebeke yatırımlarımıza devam edeceğiz.”

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